Síndrome de Clown quiere llevar más y más sonrisas

"Llevar una sonrisa a quien lo necesita". Así resume Claudio Gungolo, la misión de la ONG Síndrome de Clown, que está retomando sus actividades con un curso para quienes quieran ingresar al grupo que lleva alegría a merenderos, ancianatos y hospitales.

"Buscamos romper la estructura y volver a jugar como juegan los chicos. Esa es la consigna del payaso, la finalidad, y regalarle esa alegría a la persona que tenemos enfrente: enfermos, niños, ancianos, a todas las personas que por un motivo u otro necesitan una sonrisa. La idea es jugar y regalarle lo que nosotros tenemos dentro", afirmó Gungolo en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Los cursos los venían dictando de forma virtual, pero "llega el momento que cansaba", afirma Gungolo, quien tiene años de experiencia como payaso. "Ahora volvimos otra vez al ruedo y estamos haciendo un curso para la gente que quiera ingresar al grupo y en el Centro Cultural de Tiro Federal nos presta el salón para hacer actividades principales, igual en el Centro Cultural Pez Dorado donde nos juntamos", agregó.

Y quieren prepararse pues quieren cumplir con llevar alegría a varios merenderos que los han contactado para celebrar el Día del Niño el mes que viene.

"Estamos confiados y sabemos que la alegría nos ayuda a sobrevivir. La sociedad y la familia cuando éramos chicos nos dejaban jugar, pero después se nos fue diciendo esto no, esto no lo hagas y nos fueron inculcando muchas cosas que por un lado estaban bien, pero por otro nos impedían hacer cosas. La idea es sacar todos esos 'no' y hacer lo que a uno le gusta, y jugar es una forma de hacerlo", concluyó.