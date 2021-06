Morrón Colorado, el payaso que se reinventó en la pandemia

Con la cuarentena que comenzó el año pasado para prevenir el contagio de coronavirus, festejar un cumple se hizo muy cuesta arriba. Así, las actividades relacionadas con fiestas se paralizaron. Pero Morrón Colorado, un payaso bahiense, se las ingenió y se reinventó presentando su espectáculo desde la vereda.

"Se me ocurrió ofrecerle a las familia que estaban cuidándose del Covid mi espectáculo en la vereda, que consiste en malabares, magia y equilibrio durante 45 minutos", explica Esteban, quien encarna al que ha sido el alma de muchas fiestas por más de 20 años.

En el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24, este artista comentó que su pasión por los actos circenses comenzó cuando tenía 21 años y llegó a Bahía Blanca la Familia Zacarías.

"Es divino, con los niños estoy ganado, me siento muy bien, me cargan de energía, por lo general tengo dos o tres cumpleaños diarios, porque el show tiene un toque familiar", aseguró quien se dio a conocer porque pegó carteles hechos a mano en los postes que están por los juegos de la Plaza Rivadavia.

"Se armó un revuelo bárbaro y me hicieron varias notas en radio y TV, y de allí se catapultó", afirmó.

Esteban vive de este trabajo y aseguró que viajar le ha enseñado a vivir austeramente: "No quiere decir que me falten cosas, tengo lo necesario. Al viajar no podés llevar muchas y empezás a maximizar el recurso de las cosas que llevás".