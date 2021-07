Cómo es el protocolo para la vuelta de las visitas a los geriátricos

Tal como anunció en el día de ayer el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a partir de hoy miércoles se habilitan las visitas a los geriátricos y hogares de residencia de toda la provincia de Buenos Aires, siempre y cuando sus residentes y trabajadores "estén completamente vacunados", en el marco de las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus.

CÓMO ES EL PROTOCOLO PARA LAS VISITAS

-En las residencias se deberá colocar cartelería informando las medidas de distanciamiento e higiene, se deberán mantener los ambientes ventilados, como viene ocurriendo en todos los lugares cerrados desde que se inició la pandemia. Se tomará la temperatura al ingreso y el tapaboca y nariz será obligatorio.

-No están permitidas las visitas en los establecimientos en los que se hayan registrado casos sospechosos o confirmados de COVID-19 o contactos estrechos con casos de COVID-19 en los últimos 14 días. Una vez cumplido el período de seguridad se podrá iniciar o retomar el cronograma de visitas.

-Se permitirá el ingreso de hasta dos visitantes por persona, siempre y cuando se garantice el distanciamiento preventivo de dos metros entre las personas, independientemente de que sean convivientes. Se recomendará a los visitantes que se desplacen en medios propios y eviten el uso del transporte público.

-Cada establecimiento deberá definir los sectores a utilizar para las visitas sociales y calcular la cantidad máxima de personas que pueden ingresar, respetando la distancia mínima de dos metros, en función de los espacios disponibles en las salas o patios.

-En base a la capacidad de los espacios y el número de residentes, cada establecimiento definirá un cronograma de visitas.

-Se programarán las visitas para que todos los residentes que lo deseen, cuenten con al menos una visita por quincena. Los establecimientos adaptarán los horarios para facilitar el mayor número de visitas.

-Las visitas serán planificadas y previamente concertadas a través de un sistema de turnos. Dichos turnos serán programados de tal forma de garantizar la limpieza y desinfección correspondiente de dichos espacios y los elementos que contengan, de acuerdo con los procedimientos de limpieza, entre cada grupo.

-Los sectores a utilizar para las visitas serán preferentemente al aire libre, deberán ser amplios para garantizar el distanciamiento preventivo de dos metros. En el caso de no poder disponer de espacios al aire libre, deberán permanecer ventilados durante toda la visita. 2

-Se entiende como pauta de vacunación completa personas con esquema de vacunación completo contra COVID-19 (dos dosis en el caso de vacunas con esquema de dos dosis) y en las que hayan transcurrido al menos 14 días desde la aplicación de la última dosis del esquema.

-Se deberán establecer circuitos de entrada y salida de los visitantes dentro del establecimiento, para evitar su entrecruzamiento manteniendo el distanciamiento preventivo de dos metros con el resto de las personas, en todos los desplazamientos.

-En los casos en que los residentes no puedan desplazarse al sector de visitas (residentes postrados por ejemplo), la institución deberá establecer el flujo de entrada y salida de los visitantes a los sectores en los que dichos residentes están alojados.

-Si el residente está en una habitación para una sola persona, las visitas podrían realizarse en su habitación. Idealmente, las visitas para residentes que comparten una habitación no deben realizarse en dicha habitación. Si se deben realizar visitas en la habitación (por ejemplo, el residente no puede salir de la habitación), un compañero de habitación no vacunado no debe estar presente durante la visita.

-Si ningún residente puede salir de la habitación, los establecimientos deben intentar permitir las visitas en la habitación mientras se mantienen las prácticas recomendadas de prevención y control de infecciones, incluido el distanciamiento físico.

-No se recomienda el ingreso de personas que no hayan iniciado una pauta de vacunación contra COVID-19. Podrá requerirse la presentación del certificado correspondiente que acredite la vacunación de las personas visitantes.

-Se podrán ingresar objetos o alimentos para los residentes, siempre y cuando sean sanitizados, previo a la entrega.

-Se pondrán en conocimiento de los visitantes las medidas de bioseguridad establecidas en el presente protocolo para poder realizar el ingreso, para luego completar la Declaración Jurada de Salud que será entregada por el personal. En el caso de que el visitante no cumpla las medidas de higiene y prevención para acceder al establecimiento, el responsable del mismo podrá denegar el acceso de manera justificada

-Se recordará el compromiso de los visitantes de informar a la dirección del establecimiento si presentaran síntomas compatibles con COVID-19 en las 48 horas posteriores a la visita. En caso de que un residente comience con síntomas compatibles con COVID19 dentro de las 48 horas posteriores a una visita, el personal del establecimiento dará aviso inmediato a la persona que lo haya visitado para la adopción de las medidas preventivas correspondientes.

QUÉ OCURRE EN BAHÍA BLANCA

En ese contexto y en el ámbito de la UGL V Pami Bahía Blanca, 234 residencias de larga estadía podrán desde hoy recibir visitas bajo los protocolos vigentes. Desde el inicio de la campaña de vacunación, Pami trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud, con el objetivo de inocular a residentes y trabajadores de las diferentes residencias.

Desde el mes de febrero hasta el momento, Pami colocó 8377 dosis – entre primer y segundo componente-, en residencias de personas mayores, salud mental y discapacidad, en Bahía Blanca y en las 22 localidades restantes que conforman la UGL.

“Nos da mucho orgullo poder anunciar que más de 200 instituciones de la ciudad y la zona van a poder recibir visitas, porque eso nos marca por un lado el compromiso de los residentes, sus familias y quienes allí trabajan, como también el enorme trabajo que llevaron adelante las y los trabajadores de Pami, que recorrieron durante todos estos meses cada uno de los lugares a donde debíamos llegar con la vacuna”, resaltó Álvaro Díaz, Director Ejecutivo de la UGL V.

El director de la UGL agradeció el acompañamiento de Lauriano Alimento, Director Asociado de Región Sanitaria I y de la concejala Gisella Ghigliani, quienes se sumaron en el día de hoy a una de las últimas residencias que forman parte del plan de vacunación: “Es para todos un día de celebración porque con esfuerzo, trabajo y vacunando estamos cada vez más cerca de volver a tener la vida que queremos”.