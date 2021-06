Tiene que hacerse una operación cerebral y pide ayuda para juntar el dinero

Un diagnóstico que recibió en 2015 cambió la vida de Jorge Retes. "Hace años que está peleando contra el cáncer", afirma Gabriela, su pareja y quien lo asiste en todo lo que necesita en este momento, pues el avance de su enfermedad lo mantiene limitado de movimiento, habla y memoria.

Luego de un largo tratamiento, recientemente le encontraron nódulos en el cerebro y la indicación que tiene es hacerse una operación delicada y específica para atacar esas formaciones en su cabeza. Para ello requiere 925.000 pesos, que debe recaudar en los próximos 20 días.

"Tenemos apuro porque tiene afectada el habla, la memoria y el movimiento; y uno de los nódulos está donde el cerebro drena el liquido raquídeo y lo pone en riesgo de sufrir una hidrocefalia", afirmó Gabriela.

Jorge y Gabriela viven en el Barrio Bella Vista de Bahía Blanca y están muy agradecidos con quienes los han ayudado. El presupuesto inicial que les dieron apuntaba a los $600.000, pero una actualización lo elevó a casi el millón de pesos.

"Si bien la gente es muy solidaria, tenemos más o menos la mitad, nos falta mucho y los síntomas son cada vez peores, así que estamos tratando por la obra social, pero es todo como más lento. No fue un no rotundo, pero es mucho trámite y tiempo que no tenemos", agregó Gabriela entre lágrimas.

Jorge espera concretar este procedimiento médico en el Instituto Fleni de Buenos Aires, porque es el único que cuenta con el aparato que apunta directo a los nódulos sin poner el riesgo el cerebro completo, lo que puede afectar las áreas sanas.

Los médicos le indican que una vez concluida esta operación podrá tener una vida normal, asistiendo a control mensualmente durante el primer año y medio.

Para quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la cuenta de Jorge Victoriano Retes en Mercado Pago, CBU 0000003100036390391521 o comunicarse por teléfono con Gabriela al 291 4236093.