No hay dos sin tres: la bahiense que encara colectas para los afectados por el temporal

Conmovida por la tragedia que sacudió a su ciudad el pasado 16 de diciembre, María Guillermina López, que vive en Buenos Aires, se las ingenió rápidamente para dar una mano con las posibilidades y recursos que tuvo a su alcance. Así, utilizó sus redes y contactos para poner en marcha una rueda solidaria que empezó a dar resultados desde el primer momento y que, alentada por la generosidad de la gente, decidió prolongar.

Días atrás, luego de finalizar la segunda colecta destinada al centro comunitario “A puro corazón”, en el que reunió $302.260 que fueron utilizados para comprar materiales de construcción, “Guille” se lanzó a la tercera campaña, siempre demostrando transparencia y gestionando con celeridad para ir por más.

“Al finalizar la segunda colecta me contacté con mi amiga Lucia Gallego de los Scout de Lourdes y me comentó sobre un lugar muy carenciado y afectado por el temporal”, relató, en diálogo con La Brújula 24.

Inmediatamente Guillermina se contactó con una integrante de un grupo de voluntarios de Tierra Viva, quienes están trabajando incansablemente en reconstruir las viviendas de los que perdieron absolutamente todo en el barrio Villa Talleres Sur durante aquella jornada fatídica.

En esta oportunidad, indicó la bahiense, se necesita comprar materiales de construcción para edificar desde cero un total de tres viviendas para sus respectivas familias.

Arreglos en viviendas de Villa Talleres Sur

“Ellos también ayudan a reacondicionar los techos o lo que fuere necesario para otras familias que, aunque no perdieron todo, siguen necesitando ayuda en un lugar donde el Municipio aún no ha llegado”, dijo.

Hasta hoy lleva recaudado en esta tercera campaña un total de 340.751 pesos.

“Lo que quiero destacar con orgullo es que entre las tres colectas que inicié solo con el corazón y buena voluntad llevo recaudado 1.283.011 pesos”, dijo, para reiterar su cuenta de Mercado Pago donde toda persona que desee colaborar puede hacerlo, aunque no sea oriunda de Bahía Blanca.

La segunda colecta destinada a “A todo corazón” permitió adquirir 200 ladrillos huecos; cuatro bolsas de cemento Loma Negra x 50 kg; un bolsón de arena de un metro cúbico; 11 placas de 9,5 mm de 1.20 x 2,40 y un rollo de cable unipolar negro de 4 mm x rollo de 100 metros.

“Además, quiero mencionar a la empresa Gili que por la demora en la entrega de los ladrillos donó muchos más, los necesarios para terminar con el arreglo. Un golazo de media cancha”, graficó “Guille”.

“Todos por Bahía” denominó las distintas colectas. Apenas sucedió el temporal que dejó 13 muertos y miles de pérdidas materiales, “Guille”, que trabaja en Trenes Argentinos y es productora de cine independiente, decidió tomar contacto con algunos amigos de Bahía que tienen vinculación con instituciones y empezar a ayudar. Sin perder tiempo.

La primera parte logró el cometido esperado, ya que en pocas horas reunió los 640 mil pesos que se necesitaban para comprar y colocar chapas en el Centro de Desarrollo del Sur, puerta de Villa Rosario, un espacio de contención que brinda distintos talleres, además de apoyo escolar. La vivienda de Raquel, que cocina para los niños, había sufrido la voladura del techo.

“Terminamos la primera colecta y se logró el objetivo, llegamos a los 640 mil pesos para las siete chapas que permitieron reparar el techo completo. De este modo, no quedarán personas sin un lugar para comer. Al lugar concurren más de 100 familias”, dijo Guillermina a La Brújula 24 en esa ocasión.

Inmediatamente después del objetivo y con el sabor del deber cumplido, comenzó la segunda campaña, esa vez para dar una mano a los barrios Villa Caracol y Bajo Rondeau. Concretamente se adquirieron materiales para reconstruir las viviendas de quienes acuden al merendero/comedor “A puro corazón”.

“Estaba en mi departamento, en Buenos Aires, cuando se desató el temporal. Mi familia y amigos viven en Bahía y fue desesperante estar tan lejos. No podía comunicarme casi con nadie, los mensajes demoraban en llegar, iba por partes hablando con diferentes grupos de WhatsApp”, relató también en esa primera entrevista.

“El hecho de estar lejos, de no poder dar una mano, acompañarlos físicamente a todos los que necesitaban ayuda me generó una gran necesidad de hacer algo…. Pensé todo el fin de semana y se me ocurrió una colecta de dinero para ver a quién poder ayudar”, continuó.

Así, un gran amigo personal de toda la vida que ayuda hace años al Centro de Desarrollo del Sur, le comentó el desastre que había generado la tormenta en el lugar.

“La idea funcionó y cuando finalicé la colecta me comuniqué con Cora, quien colabora desde hace tiempo con el merendero ‘A puro Corazón’; ubicado en Richieri 545. Me comentó que sería muy importante comprar el portón para que el merendero quede cerrado y se puedan resguardar las donaciones”, dijo Guillermina.

Materiales comprados e inicio de la reconstrucción

En este lugar se elaboran 240 viandas por día, y acuden los vecinos de los barrios Villa Caracol y Bajo Rondeau.

“Cuando me mencionó lo del portón creí que era un buen segundo objetivo; estamos hablando aproximadamente de 800 mil pesos o tal vez más”, amplió.

En ambos casos “Guille” se contactó con amigos que colaboran hace mucho tiempo en ambos lugares y conocen a la perfección las necesidades del barrio.

“Fue lindo ver al pueblo unido trabajando para colaborar en la reconstrucción de la ciudad, de los hogares, de las calles, de los clubes. Creo que los ciudadanos comunes tenemos más don de gente que muchos políticos.

Guillermina difundió su cuenta de Mercado Pago aunque no pensó que iba a pasar todo lo que pasó. “Porque no solamente colaboraron bahienses, también gente que vive en Capital; amigos míos de Buenos Aires, compañeros de trabajo, amigos de amigos, gente que no vive más en Bahía, pero que deseaba dar una mano”.

“La noche que llegué al dinero necesario para el portón me puse a llorar de emoción, quizá no es una ayuda a gran escala, pero es un lugar que puede estar mejor”, reflexionó.

“Hay mucha gente que ve una cuenta personal y no les parece serio, pero agradezco la confianza, Bahía es chico y todos nos conocemos, muchos saben quién soy y fueron donando”, dijo.

Cómo ayudar

Mercado Pago/ María Guillermina López: CVU: 0000003100058971241070/ Alias: TodosxBahia. CUIT/CUIL: 27259944371