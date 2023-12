“Pepe” Sánchez contó cómo se armó la campaña solidaria para ayudar

Juan Ignacio “Pepe” Sánchez conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, en el marco de la campaña solidaria que lleva adelante junto a otro grupo de personalidades bahienses del ámbito deportivo y la cultura y se mostró satisfecho por todas las donaciones que se han ido recibiendo hasta el momento.

“El Dow Center, por ser un lugar que está alejado del centro de la ciudad fue puesto a disposición como en la pandemia. Lo llamé a Federico (Susbielles) para ofrecerlo como centro de evacuados y ahora se convirtió en el lugar para que la gente que brinda servicios pueda utilizarlo para descansar”, destacó Sánchez, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, explicó que “además, es un centro logístico del que sale a los lugares que define el Comité de Crisis. Cada una de las cosas que se reciben se va rápidamente a un buen destino. Hay un montón de gente que intenta colaborar y, en nuestro caso, aprovechando para llegar a empresas de Buenos Aires que hasta ahora han dado buena respuesta”.

“Todo el tiempo viene gente y cuenta sus historias, al fin y al cabo eso es lo que se espera de un momento de crisis. Es un momento de muchos gestos porque estas emergencias movilizan el día a día de las personas. Los voluntarios, fuerzas de seguridad, operarios que llegan de otros lugares, todos los rostros de preocupación de esos individuos, son un combustible para paliar la crisis”, refirió, en otro segmento de la entrevista radial.

Y sumó: “Una vez que la cosa se estabilice, se volverá a la vida real. Sin esa solidaridad y entrega de tiempo para aportar cosas materiales o lo que fuere, sería muy difícil. Me reía de esos que fueron escrachados por intentar sacar ventajas, si usaran la imaginación para otras cosa serían extraordinarios. Gracias a Dios son una minoría”.

“Seguimos sin luz, recién ahora volvió el agua, eso es algo que nos iguala, como ocurre en la tragedia, permite conectar con el vecino y la situación puntual. La campaña surgió como algo espontáneo, al día siguiente del temporal. con Manu (Ginóbili) hablamos todos los días y coincidimos que no había posibilidad de no hacer nada”, aseveró “Pepe”.

Asimismo, comentó: “Se sumó Gastón Remy que tenía la experiencia en la pandemia con una campaña solidaria muy exitosa. Habíamos estado cerca de él y sabíamos que podía resultar. Empezamos a llamar a todos los deportistas de la ciudad, luego también contactamos a personalidades del mundo de la cultura”.

“A veces uno quiere ayudar y no sabe cómo, pero llevamos 96 horas sin parar, con una respuesta altamente positiva a nivel colecta y, además, traccionamos con empresas que están haciendo su aporte. Tener a Manu (Ginóbili), Lautaro (Martínez), Agustín (Soy Rada Aristarán) y Abel (Pintos) se hace más sencillo. Ahora es momento de pedir y si es para los demás es más fácil, pero el desafío es que no se apague”, admitió el integrante de la Generación Dorada.

En paralelo, infirió: “Todos quieren ayudar, a veces es difícil canalizar. Con Manu hablamos de que este es el momento en el que uno puede aprovechar el privilegio de la carrera que hemos tenido. Acá tenés gente que le ha dado mucho al país y ahora es momento de que nos ayuden a nosotros. Estamos trabajando con el Comité de Crisis, con línea directa permanente, con necesidades que ellos viven en lo diario”.

“Agua, alimentos no perecederos, colchones y velas es lo más primordial, no se está necesitando ropa. Se junta todo en el centro logístico, la gente del Rotary Club se encarga de la distribución. En el Dow Center no se entregan las donaciones, ahora estarán llegando los artículos desde Buenos Aires”, sostuvo Sánchez.

Al epílogo, contó una anécdota: “Ayer nos pasó que una empresa vio que en la foto estábamos con Manu, Rodrigo (Palacio), Paula (Eyheraguibel) y aceptó sumarse a la propuesta. Es interesante ver cuánto talento y buena gente salió de esta ciudad, en el momento más trágico de la historia de Bahía”.