Cuáles son las multas de tránsito más caras

La ordenanza que establece una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en las calles del microcentro ya entró en plena vigencia, al punto que días atrás comenzaron a multar a quienes infrinjan ese límite. Aprovechando la ocasión, LA BRÚJULA 24 conversó con uno de los jueces de Faltas, Carlos Salgado, quien explicó el valor de las infracciones al día de hoy.

"El costo de una multa es un procedimiento establecido a nivel provincial y está asociado al valor del combustible. Se actualiza automáticamente. Se utiliza un valor de referencia que se genera en la sede del Automóvil Club Argentino en La Plata, generando unidades fijas que detallan rangos para decretar los montos finales de cada una de las multas", sentenció Salgado, en su charla con el periodista Germán Sasso.

En esa misma dirección, sostuvo que "una multa por exceso de velocidad en Bahía Blanca asciende a 13.650 pesos. Y el beneficio del 50% se aplica en el pago voluntario ($6825 pesos). Cruzar semáforo con la luz roja trepa a algo más de 27.300 mil pesos. Y conducir utilizando el teléfono celular tiene una sanción monetaria de 9100 pesos".

"En cuanto al parquímetro, sí entran en juego las ordenanzas municipales. Una multa por estacionar y no ponerlo llega a $1218. Estacionar en zonas prohibidas (paradas de colectivo o de abastecimiento, lugares exclusivos para discapacitados o garajes) es una de las más frecuentes y se ubica en el mismo monto que cruzar un semáforo con luz roja", enfatizó el magistrado en otro segmento de la entrevista radial.

Inmediatamente después aclaró una de las dudas más frecuentes: "Cuando un inspector inicia la confección del acta no puede realizar la anulación. No obstante, pueden aclarar que una persona estaba bajando pañales para un adulto mayor y eso lo podemos considerar al momento de la audiencia. La boleta no se puede anular en el momento porque se trata de un funcionario público que debe respetar la confección de ese instrumento. Sí puede escribir alguna información adicional para que podamos resolver de la mejor manera".

"La multa más cara es conducir en estado de ebriedad. Dar positivo trepa a 63 mil 700 pesos. Y negarse a realizarse el control cuesta $72.800. El secuestro del vehículo se da en ambas situaciones. El acarreo y la estadía son dos montos que se le deben sumar a esa infracción. Por eso se generan deudas muy altas cuando los contribuyentes demoran en realizar el trámite, que en muchos casos supera el valor de un motovehículo", explicitó Salgado.

También mencionó que la grúa también actúa si un conductor no cuenta con la cobertura del seguro correspondiente: "Es una falta grave y por eso queda secuestrada la unidad. La multa en ese caso se ubica en 27 mil pesos. Llegan mediante dos sistemas: por correo o mediante el municipio que hacen llegar la infracción al domicilio del titular. Allí se establecen las penas, detalles para el trámite voluntario o fecha de audiencia".

"Los registros de las multas están publicados en las páginas del municipio y el contribuyente tiene acceso a ellos. Muchos de ellos se enteran de que pesaba una infracción sobre un vehículo cuando van a concretar una operación de venta", referenció, aclarando que "las multas prescriben, existen distintos plazos y tiene que ver incluso con el funcionamiento de los juzgados".

Posteriormente confirmó que aún no han recibido las actas por las primeras multas por superar los 30 kilómetros por hora: "Si un lugar no está debidamente señalizado y el contribuyente lo puede demostrar, nosotros lo consideramos. Esto rige para todas las infracciones, no solo para el límite de velocidad máxima en el microcentro".

"Muchos entienden que la parada de abastecimiento solo tiene que ver con lugares comerciales, cuando en realidad hay algunas que fueron creadas para servicios de mudanzas. Algunas tienen horarios establecidos y otras funcionan durante las 24 horas"

También evacuó otra duda de un oyente: "En mayo de este año salió una resolución donde se indica que la licencia de conducir en la app Mi Argentina es complementaria, estableciendo que es necesario contar con el carnet físico. Por lo tanto, la primera no reemplaza ni sustituye a la segunda. La póliza de seguros si se acepta en el formato digital, pudiendo exhibirse desde el teléfono celular".

"La retención de la licencia de conducir se da siempre en casos de alcoholemias positivas. De 0.5 a 1 mg/l de alcohol en sangre establece seis meses de penalidad, de 1 a 1,5 son 12 meses y de 1,5 en adelante ya estipula 18 meses. En ese caso también entran a tallar aspectos ligados a la reincidencia", sentenció.

Por último, señaló que "si uno analiza la situación desde un punto de vista objetivo, lo que se pretende es generar un cambio de cultura y conciencia. Hoy las nuevas generaciones nos han enseñado que es necesario el uso del cinturón de seguridad. No llevarlo colocado supone una pena de 9.100 pesos".