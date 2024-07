“La abogada entendía que esa falta no ameritaba el secuestro del auto”

Carlos Salgado juez al frente de uno de los Tribunales de Faltas de la ciudad, se expresó esta mañana en LA BRÚJULA 24 en relación al episodio que tuvo lugar ayer por la tarde y que involucró a la abogada María Belén Trotta, quien se atrincheró en su auto en la puerta del Colegio del Solar, en disconformidad con la decisión del secuestro del mismo.

“La situación se planteó cerca de las 14:30 y se extendió hasta las 18. Una persona se quedó en el auto frente a un control de alcoholemia y falta de documentación decidió quedarse arriba del vehículo, pidiendo la presencia de algún funcionario y seguir circulando. Consideraba que la falta no ameritaba el secuestro del rodado. Tratamos de explicarle el procedimiento y disuadirla”, resaltó Salgado, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y aseveró: “Tras un prolongado lapso, depuso su actitud y estaba empecinada en no entregar el auto. Se le acercó alimentos para el menor que estaba en el rodado. Se le habló con respeto. Había una presunción por no hacerse el control de alcoholemia y una falta grave por no tener seguro. Se trató de solucionar hablando y por eso tardamos cuatro horas en resolver el conflicto junto a los inspectores del tránsito. Ahora creo que va a intervenir la UFIJ Nº 15 por el delito de desobediencia”.

“Cuando me acerqué me decía por qué le secuestrábamos el auto, que solo alcanzaba con una multa y seguir circulando. Le dije que mañana (por hoy) podía apersonarse en el Tribunal, se le restituía el auto y luego discutíamos el tema de la alcoholemia y el seguro, siempre en buenos términos. Ella siempre habló sin levantar la voz y bajó la ventanilla, pero mantuvo las puertas trabadas. Nuestra preocupación era la presencia de la menor”, destacó el magistrado, en otro tramo de la nota radial.

Respecto del procedimiento, contó que “se intentó hacer el control tres o cuatro veces, ella no se opuso, pero no sostenía el aire un determinado tiempo hasta que el aire ingrese al dispositivo y aporte un resultado. En este caso, la Ley establece que se presume la positividad de la alcoholemia. Con la tolerancia cero tiene 18 meses de inhabilitación. Antes ese era un artilugio que usaban, negándose, porque hasta el año pasado la penalidad ante una presunción era menor que un test positivo. Ahora, la multa es de 850 mil pesos, la Ley corrigió ese defecto con la tolerancia cero”.

Cabe recordar que Trotta ya había sido denunciada por otros conductores a raíz de su temeraria forma de manejar.

“El respeto a la autoridad es importante, ese es el mensaje que debemos dar, si estoy en infracción hay que hacerse cargo, a cualquiera le puede pasar. En este caso puntual se generó un caos de tránsito porque el episodio tuvo lugar a metros de una estación de servicio. Veremos si la abogada se acerca hoy o la semana próxima a retirar el vehículo”, concluyó Salgado.