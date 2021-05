"Los niños entienden mejor que los adultos" las normas para prevenir el Covid

El trabajo de las maestras jardineras no ha parado. Ni el año pasado con la virtualidad, ni este con la presencia intermitente de los niños. "Es complicado, pero no por eso imposible", señaló Jorgelina José directora del Jardín de Infantes 941, de Vista Alegre.

"Tenemos los lugares señalizados, el material que podemos usar, que se pueda sanitizar en el momento para que lo pueda usar el otro turno. Es difícil mantener a los niños separados, siempre juegan juntos, pero manteniendo los recaudos ese vínculo se puede dar", dijo en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Cada 28 de mayo en Argentina se celebra el Día de los Jardines de Infantes y este año lo hacen marcados por la intermitencia de la presencialidad por la pandemia de coronavirus.

Jorgelina destaca que cada vez que "tenemos esos momentos de presencialidad nosotras los disfrutamos muchísimo y los niños el doble (...) generalmente los chicos vienen muy felices no se quieren ir, es un buena señal".

Agregó que "es complicado, pero no por eso imposible, porque los chicos vienen con un hábito de sanitizarse las manos y mantener la distancia. Si bien el uso del barbijo en nivel inicial no es obligado, nosotros lo propiciamos. Eso no implica que no se tomen de las manos y después se saniticen o que jueguen con los ladrillos y después se laven las manos. Los niños entienden muy bien, más que algunos adultos".

Jorgelina resalta que "es triste escuchar sobre las maestras que no se trabajó durante el año pasado, pero si supieran todo lo que tuvimos que organizar para dar clases virtuales: es el doble de planificación, actividades, hacer relevamiento para saber quién no tiene conectividad, hacer contacto con ellos con actividades específicas..."

El Jardín de Infantes 941 tiene unos 150 estudiantes y es uno de los que ha desarrollado un proyecto de yoga infantil que si bien es ideal que sea presencial, también lo ejecutan de manera virtual.