Roban en la casa de un reconocido martillero y se llevan cuatro guitarras eléctricas

Cuatro guitarras eléctricas, con características especiales y valuadas en casi medio millón de pesos, fue el cuantioso botín que se llevaron en las últimas horas de la casa del martillero Carlos Esteban (h).

El hecho se produjo ayer, entre las 10 y las 14, en una vivienda ubicada en Salliquelló al 1.500, del barrio San Agustín, donde Esteban se encuentra alquilando.

"Llegué de forma imprevista y me di cuenta que habían violentado unas persianas y habían ingresado a la casa. Se llevaron cuatro guitarras eléctricas, que tienen características bastante particulares. Inclusive, hay una que tiene doble mástil.", contó el damnificado en contacto con el móvil de LA BRÚJULA 24.

"Las guitarras son fáciles de identificar y tienen un mercado reducido. No son de consumo masivo, por eso pido que si a alguien se las ofrecen, que me avise o haga la denuncia en la policía. Solamente quiero recuperar lo que es mío y me sacaron", completó el hijo del presidente del Colegio de Martilleros.

En el robo, también sustrajeron 120 mil pesos en efectivo, joyas de su mujer y otros elementos de valor.