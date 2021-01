"En promedio, una ambulancia en Bahía tarda unos 11 minutos en llegar a una emergencia"

La doctora Mercedes Aguirre, actualmente Directora Asociada Operativa del Sistema de Emergencias Prehospitalario ocupará a partir del 1 de febrero la dirección del SIEmPre, en reemplazo del doctor Nicolás Muñoz Cruzado.

A modo de presentación en sociedad, Aguirre conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 y sostuvo sobre su gestión que "las responsabilidades y obligaciones son muchas por más que uno conozca el servicio desde adentro, habiendo sido médica operativa de las ambulancias cuando ingresé en 2015 mediante concurso. Es un honor y un desafío importante".

"Hoy hay más control sobre al arribo de las ambulancias. Ahora estamos mejor y podemos optimizar el recurso. Aproximadamente tenemos una demora entre la recepción de la llamada hasta el arribo del móvil a la urgencia para la que fue despachado de entre 10 y 12 minutos. Tengamos en cuenta que ahora nos vestimos de forma distinta por la pandemia y eso retrasa", enfatizó la doctora, en el programa "Bahía Hoy".

Con relación a una de las creencias más habituales, aseveró que "los llamados en broma no son una moneda corriente porque también acude Policía y suelen anular la emergencia. Sí ha ocurrido no haber encontrado al paciente o que el hecho no haya sido el mismo por el que habíamos sido convocados. No obstante, cuando somos convocados siempre salimos".

"Hemos formado a los agentes, sean enfermeros, médicos o choferes, con los equipos de protección que están establecidos en los protocolos COVID-19. Se ha instrumentado de buena manera la estrategia y lo tenemos interiorizado. En verano se complica por el calor, porque la ropa es gruesa y con el calzado ocurre lo propio", añadió.

Por último, Aguirre sintetizó que "el Siempre cuenta con cinco ambulancia, de las cuales tres están en Bahía Blanca, una en White y otra en Cerri. Nos gustaría tener alguna más, pero por el momento es difícil que se pueda concretar por múltiples motivos. Se necesitaría más personal, definir un lugar físico estratégico, entre los aspectos más importantes".