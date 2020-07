D'Alessandro, tras su primicia del casamiento de Menem y Zulema Yoma: "Triunfó el amor"

La noticia fue tan inesperada como reveladora. Carlos Saúl Memen (cumplió 90 años el 2 de julio) volverá a casarse con Zulema Yoma, con quien se divorció en 1991 en medio de un escándalo que aún hoy se recuerda. Así lo confirmó ayer el abogado Mauricio D'Alessandro en el programa Fantino a la Tarde.

"Se casa Menem, la semana que viene", arrancó diciendo D'Alessandro, panelista invitado del programa conducido por Alejandro Fantino en América. En diálogo con LA BRÚJULA 24, amplió los datos que maneja en función de una información que recorre el mundo.

"Vuelvo a recordar que soy y seré antimenemista en lo político. No me une ninguna simpatía especial. Conozco a los dos porque fui abogado de la hija extramatrimonial de Carlitos Menem Jr. Para mi es el triunfo del amor y todo el mundo hace especulaciones bastante típicas del sistema patriarcal. Muchas mujeres que se dicen feministas mencionan que solo le importa el dinero de la jubilación. Pero una mujer puede estar enamorada de un hombre y casarse para acompañarlo hasta sus últimos días", sostuvo el letrado en su charla con el periodista Germán Sasso.

En ese mismo sentido, con relación a una de las hipótesis que más se manejanab por estas horas, sostuvo: "Si Zulema busca una cuestión más rebuscada tendría que ver con que Bolocco se está por casar en estos días, entonces ella no quiere ser menos. Son gente de dinero y no necesitan rascar el bolsillo del Estado. Ambos perdieron un hijo y hoy que el hombre está en una etapa muy cercana al final de su vida, elige a quien fue su primera mujer, quien lo acompañó, para casarse. Me parece una buena historia de amor, más allá de que sea un personaje desagradable".

"La política llena de parientes al Estado y los hace cobrar sueldos a todos. El problema son los acomodados, contratos y favores. Aparecen primos que, cuando uno es chiquito, se alegra de verlos pero que de grandes se vuelven boludos. Ese parentesco involuciona necesariamente hacia la tontería, entonces uno termina teniendo asesores familiares que no sirven para nada. A Menem, los primos Yoma le trajeron infinidad de problemas", finalizó entre risas D'Alessandro.