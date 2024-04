Reubican busto de Néstor Kirchner para reemplazarlo por el de Carlos Menem

El busto del expresidente Néstor Kirchner fue reubicado este lunes en otro sector del Salón de los Bustos de la Casa Rosada y en su lugar será instalado el de Carlos Saúl Menem, como una nueva reivindicación del Gobierno nacional a la figura del exmandatario riojano.

El busto de Kirchner fue instalado durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en un lugar de privilegio de ese salón, a pocos metros del ingreso por explanada que utilizan los presidentes, funcionarios y visitantes ilustres de la Casa Rosada. Pero desde este lunes, quedará en un sitio más alejado.

La ceremonia de instalación se hará el próximo 14 de mayo y contará con la presencia de la hija del fallecido exmandatario Zulema Menem. También participarán otros familiares del dirigente riojano que forman parte de La Libertad Avanza, como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Para ubicar el busto de un mandatario en ese salón debe cumplirse lo establecido en el Decreto 1872/2006: que hayan transcurrido dos mandatos desde su salida del poder, algo que no se había producido cuando Cristina Kirchner decidió emplazar el de su fallecido esposo.

Este cambio se da a poco más de dos meses de que la vicepresidenta Victoria Villarruel ordenara retirar otro busto de Kirchner, que estaba ubicado en la Cámara de Senadores, un gesto que generó un fuerte rechazo de dirigentes opositores.

“Fue orden mía porque no fue senador, no fue Vicepresidente y yo no soy su viuda”, argumentó Villarruel para justificar aquella decisión.

La reivindicación del Gobierno a Carlos Saúl Menem

La figura del riojano fue tallada en mármol hace años, pero jamás se concretó su instalación en Casa de Gobierno, a pesar de los reiterados pedidos de su hija Zulema a las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Ahora, la actual administración la incorporará como otro acto de reivindicación al expresidente, a quien Milei considera como el mejor de la historia del país: en marzo, el Gobierno le rindió un fuerte homenaje ubicando su retrato junto a José de San Martín y Manuel Belgrano, entre otros, en el Salón de los Próceres de Casa de Gobierno, exSalón de las Mujeres.

Fuente: LB24 / BAE Negocios.