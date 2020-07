Julieta Prandi habló sobre la denuncia que le hizo su exmarido

Tres semanas después de que Julieta Prandi fuese denunciada por Claudio Contardi, su exmarido, por "impedimento de contacto" con los hijos que tienen en común , la modelo finalmente rompió el silencio y se refirió al conflicto durante su visita a PH: Podemos Hablar .

"En este momento de cuarentena no tenemos un régimen vigente, lo que quiere decir que yo estoy priorizando el bienestar de mis hijos. Ellos viven conmigo y están todo el tiempo conmigo", explicó. "Desde que nos separamos, él no pago ni una cuota de alimento. Tampoco pidió a la Justicia un régimen para esta etapa, fue una cosa más mediática. No hay impedimento de nada porque no había un acuerdo, es una cuestión de palabra lo que tenemos y yo priorizo a los nenes".

Según ella, Contardi quiso negociar para evitar abonar lo que debe. "Hace poquito, cuando nuestras abogadas estuvieron en contacto, él intento hacer un acuerdo que tenía que ver con lo económico. Quería ver el tema del régimen, pero a cambio pretendía que yo dijera en los medios cosas que no son. Además pretendía unos dos años más de gracia sin pasar alimento, llevamos ya un año y medio y quería más, hasta el 2023, y después pagar algo que es un chiste".

"Mateo y Rocco no pidieron venir a este mundo, son hijos nuestros. Los cuido yo y priorizo yo", dijo contundente. "En este momento no hay un régimen vigente, lo vieron en el Día del Padre, pero, hasta que no lleguemos a un acuerdo, yo no puedo hacer nada", agregó.

A fines de mayo, Prandi logró que un juez le restituya una de sus casas , que al momento de la separación quedaron en manos de Contardi. "No podía entrar a ninguna, tuve que hacer todo legalmente y hace un mes se me volvió a adjudicar mi hogar, pero la propiedad está devastada. Hay que hacerle de todo y, hasta que no termine con los arreglos, no puedo ir", contó.

Fuente: La Nación