La abuela puntaltense que graba cuentos para sus nietos en YouTube

Marcela Hereñú extraña mucho a sus nietos en medio de esta cuarentena y con un poco de ingenio y algo de tecnología, encontró la manera de seguir haciendo aquello que hacía antes: leerles libros. En YouTube “La Nonna Marcela”

"Tengo muchas ganas de ejercer el abuelismo y no puedo, creo que me falta mucho para poder. Encima sin trabajar, porque era docente y ahora estoy jubilada. Cero niños en mi vida. Mis nietos viven en Bahia Blanca, los extraño muchísimo y ellos a mi. Me grabo leyendo cuentos, los edito y los voy subiendo a mi canal de YouTube”.

“Se me ocurrió que así podíamos estar cerca de algún modo en algo que nos une desde que nacieron. Siempre les leí cuentos. En casa hay cantidades de libros y la pandemia los desempolvó para unirnos. También espero que se sumen muchos niños“, finalizó.

(Fuente: La Vía)