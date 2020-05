Luna de Vis a Vis, se confiesa: "Quiero ser mi mejor versión posible"

Abril Zamora simboliza mucho más que lo que expresa. No es sólo una talentosa actriz, visibilizada por el personaje de Luna en Vis a Vis; para nada, sino una incansable luchadora, ejemplo de perseverancia, de lucha de género e igualdad de la comunidad LGBT. Pero como si esto fuera poco, es directora y guionista de proyectos más que serios y exitosos, de varios espacios, entre estos, de la mega plataforma Netflix, el gigante de streaming más grande del mundo.

Como no podía ser de otra manera, la producción de “Tal Cual es” el programa que conduce Fernando Quiroga, se comunicó con ella en España para charlar sobre su vida y los proyectos por venir.

“Me siento muy cerca de ustedes, más allá de la distancia” – expresó la actriz con profunda calidez

Muy pocos años atrás, tuvo la valentía de afrontar su naturaleza; transicionó (como ella lo expresó) de hombre a mujer. Ya era muy popular en el ámbito artístico como Abel, con amplio reconocimiento en teatro, cine y televisión; hasta que decidió dejar esa etapa atrás y ser, finalmente Abril.

Cuando la mesa de periodistas de La Brújula 24 le solicitó la posibilidad de brindar un mensaje de esperanza para la comunidad trans en Argentina, expresó:

“A veces me asusta que mi experiencia no sea positiva para otra gente. Yo empecé mi transición recién cuando me sentí lista para hacerlo. Fue cuando me decidí a vivir mi vida como quiero hacerlo. Para ser mejores como individuos frente a los demás. Por eso, digo siempre que quiero ser mi mejor versión posible, y eso es lo que estoy mostrando ahora. El camino es muy duro, pero tenemos que intentar siempre ser felices…”

Entre otros desafíos, Abril escribió y dirigió la serie de Telecinco “Señoras del (h) AMPA”, además de guionar los capítulos 4 y 7 de la segunda temporada de la taquillerísima “Elite”, en Netflix. Hoy, en aislamiento por la situación de salud a nivel mundial, trabaja desde su hogar produciendo contenidos para nuevos desafíos: “Salgo a pasear los perros, pero ha sido la primera vez que salgo para trabajar. Fue una experiencia alucinante, he cruzado todo Madrid en coche, he visto gente de lejos. Pero estoy viviendo muy bien el aislamiento, estoy acostumbrada a escribir mucho en casa, entonces no noto la diferencia. Es loco encontrar un fondo en blanco cuando estás en una pandemia, a veces intento naturalizarlo y no frustrarme… Mi chico también trabaja desde casa, hay días que cuesta un poco más y otros que no tanto, pero es así…”

Consultada acerca de Luna, el personaje de Vis a Vis que la llevó al conocimiento global, afirmó: “El proceso de trabajo fue muy complejo, porque fue la primera vez que trabajaba como actriz, un personaje femenino – refiere con tranquilidad, haciendo alusión a la primera incursión como mujer – “Llegué partiendo de mi misma y el personaje se fue haciendo. Fue poco a poco, y aunque al final cobró su identidad; había mucha humanidad en la ficción que venía de mí. Me sentí muy apoyada por la directora y el resto de mis compañeras, ya que Vis a Vis ha sido una serie con personajes oscuros, con mucha violencia; y creo que le hacía falta un halo de luminosidad”

“Vis a Vis fue grabada como una película, íbamos muy rápido. Los directores se han apoyado mucho en la intuición de los actores frente al perfil de los personajes. Nos permitimos estar muy vivas en el centro de la escena. Cuando llegué estaba muy asustada, porque tenía ´un pedazo´ de elenco, no sabía si cabría dentro de ese engranaje. Marta Ledo me ayudó mucho con eso…”

Sorprendió a la mesa de periodistas con una revelación inimaginable: “Cuando llegué al set de grabación, me di cuenta la dificultad de toda la parte técnica; casi todas las escenas se grababan con una sola cámara, por lo que la carga dramática, recaía mucho en el trabajo de los actores; ya que sino cada secuencia perdía su frescura. Muchas posiciones físicas que marcan el camino y es muy complicado. El trabajo técnico que está detrás es muy importante…”

Ganadora de premios internacionales, por actuación, tanto en tablados, cortometrajes, filmes varios y televisión, Abril jamás pidió ser referente de las realidades que representa, sin embargo es abanderada natural de las mismas, por decisión tácita de su público que tanto la quiere y respeta.

En el tiempo, la historia dirá que Abril Zamora, con su porte y compromiso, esta rubia escultural sin vueltas, catalana de ley, visibilizó en la televisión global la realidad trans, rubricando, favoreciendo y normalizando esta verdad ya no latente, sino parte natural de nuestro sentir diario.