Lautaro Martínez se cansó de las críticas y lanzó un picante mensaje

En la goleada de la Selección Argentina contra El Salvador, el bahiense Lautaro Martínez no logró anotar y las críticas no tardaron en llegar. Por ello el “Toro” explotó de bronca en una entrevista con TyC Sports, donde expresó su descontento ante las opiniones negativas.

A pesar de la victoria 3 a 0, donde destacaron otros jugadores como Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández y Giovani Lo Celso, Martínez no pudo sumarse a la lista de goleadores. Al margen de que jugó como titular, el arco no se le abrió y nuevamente lo cuestionaron. Ante esto y siendo consciente de los comentarios, el atacante se cansó y dejó en claro su opinión ante los dichos de hinchas o periodistas.

“Lo llevo con tranquilidad. Después que hablen ustedes o la gente me interesa poco. Le demuestro al entrenador que estoy a disposición para arrancar de titular, suplente o no entrar. Trabajo para ponerme esta camiseta porque es la más linda. A veces el gol no se da, hoy lo intenté y tampoco pudo entrar, pero seguiré trabajando”, contó el delantero y se ilusionó con que contra Costa Rica tenga la oportunidad de reivindicarse.

Cabe destacar que la última vez que anotó en un encuentro fue en 2022, más precisamente ante Honduras en un amistoso previo al Mundial de Qatar. Por supuesto también tuvo su gol crucial en la Copa del Mundo de Qatar contra Países Bajos, que marcó en la definición y llevó a Argentina a las semifinales, así como su participación en el tercer gol de la final contra Francia.

Con información de El Destape