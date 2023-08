Macri pidió privatizar Aerolíneas Argentinas y habló del valor de los vuelos a Bahía

El ex presidente Mauricio Macri pidió privatizar la empresa Aerolíneas Argentinas y habló del valor de los vuelos a Bahía Blanca.

En una entrevista brindada a “Desde el llano”, por la señal TN, el ex mandatario comentó que “el Estado tiene que hacer lo que necesita la gente y no lo que se le ocurre a los políticos”.

Y añadió: “En casi ningún país del mundo quedan aerolíneas de bandera, ya son todas privadas. Acá las trajimos nosotros, las low cost, y en este momento tenemos gente volando y nadie está pagando porque alguien vuelve en Flybondi o JetSMART. En cambio por cada uno que viaja en Aerolíneas lo pagamos todos”.

“El 80% de la gente no vuela y paga todos los años entre 500 y 600 millones de dólares para que estos señores tengan un montón de privilegios. Y encima, donde no compite Aerolíneas, como a Bahía Blanca, cuesta un 50% más el pasaje que ir hasta Comodoro Rivadavia, donde sí compite. No nos da ni mejor precio ni mejor servicio”, consideró.

Por otro lado, se refirió a la interna de Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y consideró que pese a las controversias entre ambos precandidatos a presidente, la coalición “está más sólida que hace 8 años”.

“La diferencia entre Larreta y Bullrich está en el cómo. Patricia cree con razón que hoy tenemos una mayor apertura de la gente al cambio que en 2015; también Horacio lo piensa”, subrayó al tiempo de marcar distancia con la iniciativa del jefe de gobierno porteño sobre la posibilidad de ampliar el espacio. “Mi diferencia con Horacio es que él piensa que se necesita mayor amplitud con otros dirigentes”, describió.

De todas formas, destacó la figura de ambos aspirantes del PRO y señaló que ambos equipos poseen “mucha coincidencia”. “Estoy muy orgulloso del crecimiento del PRO, ‘tenemos dos candidatos competitivos y no tengo dudas que uno va a ser el futuro Presidente”, afirmó y añadió sin dudar: “Sin dudas me imagino un Juntos por el Cambio unido después de las PASO. Mi foco está en el 14 de agosto, que estemos todos juntos”.

