"Amenazaba desde la cárcel a mi hija con matarla cuando saliera y ahora está libre"

Lorena es la mamá de una joven que fue abusada sexualmente entre los 9 y 12 años. Por las aberrantes vejaciones, en 2007 fue condenado Jorge Pedro Bergondi a 16 años de prisión y ella rompió el silencio en LA BRÚJULA 24.

En el marco de las múltiples liberaciones de presos que se establecieron días atrás, dentro del marco de la pandemia de coronavirus, Bergondi fue beneficiado con el arresto domiciliario, situación que pone en alerta a la víctima y su entorno más cercano.

"No dormí en toda la noche, estoy muy angustiada por mi hija. Cuando ella escucha estos casos se pone mal, sufre y me pregunta si lo van a largar. A media mañana me comentó que estaban soltando a un montón de presos y le dije que oremos, que no teníamos otra opción", explicó la mujer, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó que "cuando la Policía nos notificó que estaba en su casa porque tiene asma y es paciente de riesgo, mi hija entró a desesperarse. No va a parar hasta hacerlo público y escracharlo. Cerri debe tener cuidado porque hay un violador suelto. El juez no se fijó en que destruyó a una familia".

"Hemos tenido que pasar cosas terribles durante el juicio, vivir encerrados, con vergüenza porque la sociedad de juzga. Es tremendo cómo una víctima sufre cuando un hecho se denuncia. Nunca salí a hablar en los medios porque preservé a mis hijos. Nadie lo entiende si no lo vivió".

"Él ya había pedido salir, pero anteriormente a mi hija la habían notificado cuando estaba embarazada y estaba en estado de shock. Fui al Juzgado y uno de los jueces me dijo que la vaya preparando porque iba a cumplir la condena y a la corta o a la larga iba a ser liberado", sostuvo la mujer, sumida en una enorme indignación

En esa misma dirección, explicó: "Mi hija se aferra a sus hijos, pero ella no está bien. Este hombre la amenazó todo este tiempo y le dijo que cuando saliera la iba a ir a buscar. Una psicóloga me dijo que ella nunca más iba a ser feliz en su vida. Y lo digo porque yo pasé lo mismo que ella pero nunca lo denuncié".

"Siento una terrible indignación, no puedo creer lo que nos está pasando. El dolor que le causa a mi hija es enorme. Voy a pedir protección para mi hija, mis nietas y para mi misma porque es un monstruo", exigió la mamá de la joven que vivió un calvario durante el tiempo que el ex policía la sometía.

En esa misma dirección, resaltó: "No tengo nada más que perder. Hay gente que me quiere, que me aconseja que no ensucie mis manos por esta persona. Pero mi hija tuvo intento de suicidios y, si bien somos personas honestas y trabajadoras, los jueces no te dejan más opción que tomar justicia por mano propia".

"Esto te remueve todo y te hace vivir el pasado. Ella tiene tres hijos, pudo salir adelante pero no le fue fácil porque hay momentos en que entra en estados de crisis tremendos. No es fácil salir de un infierno. Que tenga la posibilidad de salir porque tiene asma es injusto. Este hijo de puta se cagó en todo y va a volver a cometer el mismo delito".

Y mencionó: "Ella fue notificada 15 después de su arresto domiciliario, cuando esta basura ya estaba acomodada en su casa. Estoy dispuesta a todo, ya no siento miedo, solo me da temor el hecho de no poder ayudar a mi hija en caso de que este hombre intente acercarse a alguno de nosotros".

"Es una porquería humana, si estando en la cárcel jodía haciendo demandas y exigiendo que se cumplan sus derechos como padres, como si nosotros solo tuviéramos obligaciones", finalizó.