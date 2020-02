"Varios magistrados entendieron que la médica actuó mal"

El fiscal Cristian Aguilar, que estuvo a cargo de la causa por la que fueron hallados culpables un operador del 911 -Juan Manuel Sánchez- y una médica de SIEMPRE -Renata Pierini Lerner-, aseguró que "otros magistrados entendieron lo mismo que yo, que ambos actuaron mal".

En diálogo con el periodista Germán Sasso, el profesional abordó varios temas. Primero, explicó que "al igual que gran parte del poder judicial, yo entendí que se actuó incorrectamente en todo el procedimiento". Y señaló que "esta causa pasó por varias instancias, y otros magistrados entendieron lo mismo".

"La defensa que se pueda dar o no por fuera del ámbito judicial es otro tema. Lo cierto es que hay una condena de un jurado que entendió que la médica actuó incorrectamente y por eso la pena de homicidio culposo", aseveró.

Y se refirió a la postura del SAME local, que ayer en conferencia de prensa esbozó una acérrima defensa de la médica Renata Pierini Lerner. "No voy a entrar en polémica porque no me corresponde. No solamente fue criticado el doctor Crescenti sino también el doctor Cohen, que es un médico muy prestigioso que presta funciones en el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de la Nación".

"Incluso, Cohen figura en la bibliografía del protocolo bahiense. Figuran libros de su autoría . Y dijo lo mismo, que se actuó incorrectamente", argumentó Aguilar.



Más frases de Aguilar

El caso

"Bahía Blanca es la ciudad con más casos de monóxido en el país, por lo que debemos tener en cuenta que esto pasó un 21 de junio, cuando comienza el invierno".

"Llama una persona y dice que su novia estaba desvanecida. Se dio aviso de eso a la ambulancia. Luego, el operador, con una actitud absolutamente reprochable, se comunicó con el llamante, Ramiro Gavilán, que muriéndose le dice que la novia se estaba recuperando".

"Después se escucha que el tubo se cae y una persona que agoniza ocho minutos y medio. Acto seguido, el operador le comunica al chófer de la ambulancia que la mujer estaría recuperándose y corta la comunicación. Eso solo ya daba cuenta que podrían tratarse de dos víctimas".

"Van hasta el domicilio, tocan timbre y no sale nadie. La médica le pide a emergencia que llamen y no atiende nadie. Mientras tanto, una vecina veía toda la situación y declaró que que si le hubieran preguntado qué pasaba, ella les hubiera dicho que había personas adentro porque el auto estaba en la rampa de acceso a la casa".

"Todos esos datos hacían presumir que había personas en riesgo, ese es el punto. Yo creo que lo importante en todo esto, más allá de la condena a una persona, es que fue la primera vez que representantes del servicio de emergencias fueron juzgados. Y ellos están para atender a quienes residimos en la ciudad".

"El solo hecho de discutir si se actuó bien o mal es importante, hay cosas que deberían cambiar para la seguridad de todos. Yo estoy convencido que los dos son responsables. La manifestaciones que pueden darse en contra es harina de otro costal, lo cierto es que no todos estuvieron en el juicio ni conocen todas la prueba".

Juicio por jurados

"El juicio por jurados es elegido por el abogado defensor, y entiendo que tiene muchas falencias. Antes se criticaba a los jueces técnicos, pero ahora parece que los jurados son más garantistas".

"De esta manera no se conocen los fundamentos técnicos porque el veredicto es culpable o no culpable, sin explicación. Las personas cuando votan lo hacen por otras sensaciones o sentimientos, que a lo mejor escapan a lo que dicen la ley".

"Las personas que no son abogadas o jueces deciden porque una persona les cayó mal o bien. No sé qué pensaron porque tampoco puedo hablar con los miembros del jurado, la ley no me lo permite".

"Pasaron cosas que no suceden todos los días. Nueve personas que votaban por la culpabilidad de Sánchez y nueve por la de la médica. Votaron tres veces, como dicta la ley, y dio jurado estancado".

"La ley dice que debe celebrarse una nueva audiencia y la juez me preguntó delante del jurado si yo insistía en la acusación. Obviamente insistí en la misma, el jurado debatió de nuevo y uno de los miembros del jurado sacó su voto de culpabilidad para Sánchez y un miembro que no la había condenado a la médica lo hizo".

"Yo no sé lo que pasó, por qué decidieron de una forma y otra. Creo que es la primera vez que un jurado estuvo debatiendo tres horas qué hacer y después de eso dio jurado estancado".

Muerte por monóxido

El hecho ocurrió en la vivienda de la calle Malharro 2538, donde Micaela Hernández, quien tenía 29 años, y Ramiro Gavilán, de 28, murieron luego de comunicarse dos veces con el número de emergencias 911 para solicitar ayuda, llamado que atendió Sánchez.

Al primero se lo responsabilizó de no haber cumplido con el protocolo, haciendo caso omiso a la gravedad de la situación, ya que tardó 8 minutos y 20 segundos en avisar de la emergencia; mientras que a la profesional de la salud se le cuestionó su presunta conducta negligente.

La llamada ingresó al sistema minutos antes de las 17 de ese día y una ambulancia llegó hasta la puerta de la casa, pero como nadie atendió se retiraron. Los cadáveres recién fueron encontrados cerca de las 21 por el padre de la joven fallecida.

Al poco tiempo, Sánchez fue desplazado de su cargo junto al entonces responsable del servicio de emergencias, Fernando Cappa.