"Crescenti no merece mi respeto"

El Director General del servicio SIEMPRE, Nicolás Muñoz Cruzado, apuntó contra el referente del SAME a nivel nacional, Alberto Crescenti, luego de que éste considerara que era necesario "tirar la puerta abajo" en el hecho ocurrido en junio de 2016 donde murió una pareja por inhalación de monóxido de carbono en una vivienda del barrio Las Cañitas.

"La valoración del doctor Crescenti no la podemos apreciar porque no leyó el protocolo, no trabaja en Bahía Blanca, es conocido por su función actual a nivel nacional. Nosotros conocemos el ámbito y nos movemos dentro de los estatutos científicos. Él no es merecedor de mi respeto en particular y del de muchos colegas porque no tiene una actualización adecuada. El protocolo de Buenos Aires no se puede aplicar aquí como el de Nueva York tampoco es apto para Capital Federal", enfatizó Muñoz Cruzado.

Y añadió en la misma dirección: "Hay cuestiones que internacionalmente son conocidas, cada ciudad que tiene su sistema tiene que adecuarlos a su idiosincrasia, sus recursos y al funcionamiento del distrito. No tenemos que reemplazar a nadie, porque la doctora sigue en funciones. La sentencia no está firme y suponemos que su defensor va a actuar en consecuencia".

Cabe recordar que durante el juicio por jurados que condenó a Juan Manuel Sánchez --operador del 911-- y a María Renata Pierini Lerner-- médica de la ambulancia que llegó a la armbulancia, tanto Crescenti como el emergentólogo Roberto Cohen complicaron a los imputados (luego condenados) por su mal accionar.