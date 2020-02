Virginia Gallardo: "Hubo situaciones que no me gustaron"

La modelo y panelista Virginia Gallardo abandonó el ciclo de América, Polémica en el Bar. Así lo confirmó en el programa El espectador de CNN Radio, conducido por Ángel de Brito, donde reveló que su salida no se dio en los mejores términos.

"Tuve mis motivos, pero me encantaría que sean ellos, el conductor, el productor, que sean los que cuenten, porque decidieron llamarse a silencio para que quede como que fue una licencia por embarazo", expresó Gallardo, quien se encuentra esperando la llegada de su primera hija, Martina. De esta forma, negó que su partida estuviera vinculada a su actual estado, si no a cuestiones que comenzaron a incomodarla.

"Pasaron cosas, hubo situaciones que no me gustaron y no quería dejar pasar. Me fui, y no voy a volver. Era una mesa de hombres y en los tiempos que corren, al ser la única mujer, tenía la responsabilidad de hacerles entender que el lugar de la mujer es otro", explicó.

"Yo soy brava en el buen sentido, y era una mesa de gente adulta y a mi manera tenía que hacerles ver que si bien arranqué detrás de una barra, hice todo lo posible para ser escuchada, pero eso llevó un tiempo, un proceso", amplió.

Asimismo, Gallardo aclaró que "fue una sucesión de hechos" lo que impulsó su partida, y que se fue "muy desilusionada". "Hubo una falta de respeto terrible, a nivel personal y profesional", añadió.

Cuando Pilar Smith, quien conduce El espectador junto a De Brito y Pía Shaw, le preguntó si el conductor Mariano Iúdica la hizo sentir mal, Gallardo prefirió no responder. "Tendría que entrar en detalles en los que no quiero. Ellos siguen al aire, saben los motivos por los que me fui, y deciden guardar silencio, lo cual es una falta de respeto después de cuatro años", manifestó.

Fuente: La Nación.