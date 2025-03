Colapinto estuvo a punto de ser piloto de Red Bull: por qué no se concretó

Mientras Franco Colapinto se prepara para subirse nuevamente al simulador de Alpine en Enstone, lejos del circuito de Suzuka, donde este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Japón, se conoció por estas horas que el argentino estuvo a punto de pasar a la escudería Red Bull, que cuenta con el vigente tetracampeón mundial, el neerlandés Max Verstappen, chance que se frustró por una interna dentro del equipo austríaco.

Según reveló el alemán Ralf Shcumacher, ex piloto de Fórmula 1 y hermano del siete veces campeón mundial Michael Schumacher, una interna entre el asesor principal del equipo, Helmut Marko, y el director deportivo, Christian Horner, dejaron afuera al argentino de la escudería Red Bull, que lo venía siguiendo desde su debut el año pasado en Williams.

WE'RE RACING THIS WEEK! 😎



The Japanese Grand Prix is next up on the calendar 🇯🇵#F1 pic.twitter.com/G9VCT3SrOu — Formula 1 (@F1) March 31, 2025

“Helmut Marko quería llevar a pilotos de su propio equipo a Red Bull: Lawson o Tsunoda. Christian Horner no tenía muy buena opinión de ninguno de los dos y quería al argentino Colapinto”, señaló Schumacher, en el podcast Backstage Boxengasse.

La decisión final a comienzos de temporada terminó inclinando la balanza a favor de Marko, quien impuso al neozelandés Lawson como segundo piloto titular de la escudería, aunque su baja performance en las primeras dos carreras del año, Australia y China, rápidamente le hicieron perder su lugar.

Announcing that @yukitsunoda07 will partner Max from the #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/Pz05P7cFKF — Oracle Red Bull Racing | オラクル・レッドブルレーシング (@redbullracing) March 27, 2025

Lawson ya no tiene su butaca en el equipo austríaco y su lugar será ocupado a partir de este fin de semana por el japonés Yuki Tsunoda, proveniente del equipo filial, Racing Bulls, donde recalará el neozelandés en un trueque.

Colapinto continuará en Alpine, a la espera de ganarse un lugar dentro de la grilla principal de la F-1, seguramente en lugar del australiano Jack Doohan, a quien le quedarían tres carreras más según su contrato atado a su rendimiento con el equipo francés.

Según Schumacher, “a Horner le faltó fortaleza en el equipo en ese momento (para contratar a Colapinto), ya que Marko era simplemente más fuerte”. Sin embargo, el director deportivo empezó a recuperar fuerzas dentro de su escudería tras el fracaso de Lawson.

Last chance to win a team shirt signed by Franco 🖊 Enter now 👇 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 28, 2025

"Todo está empezando a cambiar ahora. Si no contáramos con Max Verstappen, que siempre logra salvar la situación, los ingenieros (de Red Bull) estarían completamente desconcertados. La intervención de Marko generó desacuerdos internos sobre la elección de pilotos", comentó Schumacher.

Sin Colapinto, quien se quedará en Inglaterra para trabajar con el simulador de Alpine, la tercera fecha del calendario oficial comenzará este jueves por la noche en Japón, con la primera tanda de entrenamientos libres que comenzarán a las 23.30 (hora de la Argentina).

En la madrugada del sábado, a las 3 (hora argentina) será la segunda sesión de ensayos y desde las 23.30 habrá una tercera tanda de entrenamientos, previa a la clasificación que se llevará a cabo en la madrugada del sábado, a partir de las 3. El domingo se correrá el Gran Premio de Japón, sobre un total de 58 vueltas, desde las 2 de la mañana (hora de la Argentina).

Fuente: LB24 / DeporTV.