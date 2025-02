Mauro Icardi, la China Suárez, Wanda Nara y L-Gante en Turquía

La mediática telenovela que protagonizan Wanda Nara y su exmarido, Mauro Icardi, promete tener este fin de semana un nuevo capítulo. La expareja coincidirá en un viaje a Estambul y este viernes cerca de las 22 horas, el futbolista llegó con la China Suárez para tomar el avión rumbo a Turquía.

El periodista Gustavo Méndez compartió imágenes de la llegada del jugador y la actriz al Aeropuerto de Ezeiza. Rodeados de cámaras y de cronistas, la pareja avanzó a paso firme hasta la zona del check-in. “La pareja llegó cerca de las 21:30″, completó el integrante de Implacables.

El look de la protagonista de la película Linda y El hilo rojo llamó la atención. Siempre fanática de la moda y de las tendencias, Eugenia eligió para la previa de su viaje un sombrero estilo fedora, de color negro, con un ala ancha y una copa alta que combinó con un abrigo del mismo tono y una remera simple y blanca.

A través de sus stories, Yanina Latorre dio más detalles de la llegada de la pareja para tomar su vuelo y criticó la coincidencia que se dará entre todos, cuando Wanda viaje con L-Gante.

“Llegaron a Ezeiza Mauriño y la Nipona. Ella está con sombrero (?). Están haciendo el check-in. Wanda viajaría mañana con L-Gante”, aseguró. “Igual, se me recalentó por lo que dije en la radio. Estamos discutiendo. Cómo molesta mi opinión”, contó, mientras revelaba por qué se había dado el enojo. “Explicame los cuatro el mismo fin de semana en Turquía”, sentenció.

“Esta noche viaja Mauro con la China. Ella no lo suelta ni un minuto. Le pregunté a una fuente que tengo cercana a Mauro si viajaba solo y me dijo ‘¿Vos te pensás que ella lo va a dejar solo 5 minutos?‘. El entorno de Mauro no está contento con ella porque creen que le está chupando la sangre", lanzó Yanina en su programa de El Observador. “¡Les gusta el quilombo!“, acotó sobre el encuentro que se daría en aquellas tierras.

“A Wanda, que también le gusta el quilombo, la invitan de un programa random de Turquía porque le van a dar un premio a no sé qué. Además me dijeron que ese premio se compra", comentó, para después contar que L-Gante había sido invitado a ver un partido del Galatasaray, precisamente, por el equipo rival. “Lo invitaron al palco de lujo”, agregó, mientras le bajaba el pulgar a la posibilidad de que todos terminen en el mismo estadio.

La coincidencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Turquía se daría luego de que el futbolista deba presentarse en el Galatasaray para una evaluación médica por su lesión. Será el segundo viaje que el jugador y la actriz realizarán juntos a Estambul. Además, en los próximos días, la expareja se encontraría en Italia para resolver asuntos relacionados con su divorcio.

Mientras tanto, según contó Majo Martino en Mañanísima (eltrece), Wanda Nara habría solicitado nueve guardaespaldas a los organizadores del evento al que asistirá por temor a un posible hostigamiento. La empresaria fue invitada a recibir un premio como “Mujer del Año”, pero su llegada genera controversia entre los hinchas del club en el que juega Icardi, quienes habrían manifestado su rechazo en redes sociales, anticipando insultos y hasta una posible agresión con huevos.

El motivo del enojo de los fanáticos turcos radica en su separación de Mauro Icardi. En su momento, la relación de Wanda con el jugador le valió la admiración del público, pero ahora enfrenta una fuerte hostilidad. Aun así, tiene previsto regresar a Turquía con L-Gante, su nueva pareja, lo que agrega aún más expectativa a su llegada.

