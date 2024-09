“Es raro que la Policía haya intervenido y luego deje la casa cerrada”

Jorge Bonacorsi, empresario funerario de Bahía Blanca, explicó esta mañana en LA BRÚJULA 24 cómo es el procedimiento que se debe seguir ante el fallecimiento de una persona. Esta mañana, un oyente del mencionado medio de comunicación reportó la muerte de su vecino y el cuerpo aún se encontraba en el domicilio.

“Desde el caso García Belsunce, el tema de retirar los cuerpos se puso muy complicado para las empresas. En general la gente llama al 911 o a un servicio de emergencias. Ellos solo constatan el óbito y te dan un papelito amarillo que no es un certificado de defunción porque allí no se refieren las causas del deceso”, sostuvo Bonacorsi, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y aseveró: “En aquel caso resonante a nivel nacional, el único que perdió fue el médico que perdió el título, entonces hay mucho temor”.

“La funeraria no puede retirar el cuerpo sin un médico que no garantice el fallecimiento y la causa del deceso. Lo extraño es que haya intervenido la Policía y haya dejado todo cerrado. No es un procedimiento habitual”, resaltó, en otro segmento de la entrevista radial.

No obstante, sostuvo que “para mi, en este caso, no creo que haya ido un médico de Policía. Eso es lo que no me cierra. Sería bueno conectarse con la comisaría que intervino para saber qué médico constató el óbito”.

“Si un médico fue y constató la causa del deceso, tiene que haber emitido el certificado de defunción. Ante todo este tipo de rumores, la familia va a intentar conseguir a un médico y no lo va a encontrar porque nadie va a querer firmar”, infirió, apelando a su experiencia.

Bonacorsi fue tajante: “Una vez que se constata con certificado de defunción, la obligación de la Policía es entregar el cuerpo a la familia que luego debe definir lo que hace. En este caso no sabemos cuál fue el procedimiento. Con este panorama, si llaman a Ferrandi o Bonacorsi, no van si no hay certificado de defunción firmado por un médico de Policía”.

“No dudo que sea una muerte natural, pero lo que me genera interrogantes es que efectivamente haya ido un patrullero. Si la familia no tiene el certificado de defunción, no puede seguir adelante con los trámites de inhumación”, afirmó el empresario del rubro funerario.

Consultado respecto a cómo habrán sido las horas posteriores al hallazgo del cuerpo, dijo: “El vecino que intervino debería estar esperando la llegada de la familia desde Viedma para que ellos continúen con los pasos a seguir. La Policía debería haber llevado el cuerpo a la morgue judicial, por eso es clave saber de qué manera se actuó desde la fuerza”.

“Lo único que hace PAMI es aportar el médico de cabecera, ya que dejó de brindar el servicio fúnebre. Ninguna funeraria va a ir sin un certificado de defunción. Antes, en las empresas, había certificados de defunción, ahora son un documento con un sello de agua y los emiten solo para médicos. Para colmo de males hay pocos profesionales inscriptos”, finalizó.