Un campeón, de compras

Un campeón en un Palacio

En la agradable mañana del sábado, se pudo ver al campeón del mundo -y reciente Copa América- haciendo unas compras por el centro de la ciudad.

Con gorrita oscura para evitar demasiado alboroto, Germán Pezzella hizo mandados domésticos en su auto. Uno de las paradas obligadas fue la histórica vinería de Armando Palacio, en calle Dorrego y Lavalle.

Con gesto amable y humilde, el crack bahiense seleccionó algunas bebidas para compartir el día del amigo y se sacó unas selfies.

Al finalizar la compra, fue acompañado por uno de los empleados del Palacio del Vino, que le ayudó a cargar las bebidas y cajas en su auto. Y según comentan, dejó una generosa propia.

Un verdadero campeón, dentro y fuera de la cancha.



Expediente, stand by

A más de un año, la investigación judicial iniciada por las denuncias de cuatro mamás contra una maestra jardinera está estancada. Los testimonios de las mujeres, en los que se relataban abusos sexuales supuestamente sufridos por sus hijos, no alcanzan para proseguir -por el momento- con la causa.

Como debe ocurrir con los expedientes que no tienen movimiento, el estado es el archivo. No se trata de un sobreseimiento, sino de un cierre. Que puede momentáneo o definitivo. Todo dependerá de que se sumen nuevas pruebas, que pueden ser incriminantes o desincriminantes.

La fiscal Olguín cuenta con los relatos -bajo juramento de decir verdad- de las madres de las supuestas víctimas y con informes de psicólogas particulares que confirman gran parte de esos dichos. Sin embargo, lo que debe tener en manos para avanzar con una imputación es la prueba oficial de este tipo de casos. Esa es la Cámara Gesell, que es nada menos que la forma que tienen los menores para denunciar un hecho. Esa denuncia la funcionaria judicial no la tiene. En algún caso porque los menores no contaron ante la perito oficial -lo que supuestamente le contaron a sus madres y otras psicólogas- o porque no se pudieron realizar. Sin ese elemento, en este tipo de expedientes, es imposible avanzar.

Lo obtenido en fiscalía difiere de lo aportado por dos psicólogas, que atendieron a dos niños diferentes, que elevaron sendos informes en donde sostienen que los menores de 4 años muestran signos de haber sido abusados sexualmente.

La “Niña 1” describió abusos sexuales en “salón azul” del jardín y señalaba como responsable a la seño “V.”.

La “Niña 2”, según la profesional, “ha manifestado y expresado lo acontecido en relación a la docente a cargo de su salita del jardín, quien tuviera alguna conducta abusiva, de índole sexual para con ella y otros niños dentro del establecimiento escolar”.

“En las entrevistas la niña tuvo las siguientes manifestaciones: `La seño V. se sacó el corpiño y la bombacha, los niños le tocaban la cola (haciendo seña de donde le tocaban, indicando su cola)’. Esta conducta se realizaba bajo gritos, insultos donde la niña manifiesta haber estado asustada, refiere que su corazón se apuraba”.

Luego describe que “la niña refiere que la seño le tocó la vagina (acompañado con el gesto de cómo, dónde y que parte de su cuerpo). También refiere que la docente se colocaba en posición como en 4 patas con la cola hacia arriba y les pedía a los niños que la viesen (la niña lo describe como que, hacía caca para el cielo, colocándose en esa posición para mostrar la escena)”.

Valentín Fernández, socio del capitalino Miguel Ángel Pierri, se presentó como abogado de la docente denunciada. Hubiese soñado el sobreseimiento de la docente, pero en esta instancia eso no podía suceder. Consiguió lo lógico cuando una investigación no avanza hacia ningún lado: el archivo.

La investigación podría ser reimpulsada en cualquier momento, en meses u años, cuando los pequeños (que tenía 4 años al momento de enfrentar la Cámara Gesell) desarrollen más el lenguaje.

Falsa denuncia

¿Se podría estar ante un caso de conspiración de madres y psicólogas particulares contra la docente? Sí podría ser. Hay casos demostrados en el último tiempo, como ser el de la dirigente de la Libertad Avanza que mintió y acusó falsamente a dos jóvenes de haberla abusado. Una prueba fílmica descubrió la mentira.

En este caso, sería aún más siniestro y complejo. Que tantas personas puedan coordinar y repetir una trama ficticia tan macabra, exponiendo a sus propios hijos y con el objetivo de acusar a persona inocente, pareciera difícil. Pero no puede descartarse. Ya nada sorprende en estos tiempos. Lo mismo correría para profesionales de la psicología, que pusieron su firma ratificando haber escuchado lo mismo que esas madres. De comprobarse que fueron corrompidas, deberían perder la matrícula y ser sometidas a proceso.

No debiera ser gratis mentir.

Es altamente probable que, con un buen trabajo psicológico y con el paso del tiempo, los niños hablen. Podría ser cuando sean adolescentes o antes. Allí sabremos su verdad. Tarde o temprano será así. Ellos solitos revelarán si lo que sus madres denunciaron (en sus nombres) fue un invento o, por el contrario, fue todo real y verdadero.

Y como siempre, ahí estará LA BRUJULA 24 para contarlo, sin importar condicionamientos o presiones.



Me cortaron los brazos

La célebre frase que dijo Diego Armando Maradona luego de que los suspendieran por un doping positivo en el Mundial de Estados Unidos 1994, en Bahía puede reversionarse a “me cortaron los brazos”. Desde el temporal del pasado diciembre, la estatua del ídolo futbolero que se encuentra en la sede de Mundial Fútbol Club tiene las extremidades superiores dañadas.

Bahía Indiscreta habló con dirigentes de la institución de calle Sixto Laspiur 640, quienes indicaron que entre los varios destrozos que sufrieron, se dañó el monumento, pero que ya están planeando restaurarlo. “Estamos buscando apoyo económico para traer a Carlos Benavidez, que es el escultor que la hizo. Deberíamos pagarle los pasajes y la estadía. De paso, hay algunos proyectos relacionados con el deporte que queremos hablar con él. Sería matar dos pájaros de un tiro”, explicaron.

Además del tema de la estatua de Diego, Mundial Fútbol Club pretende seguir creciendo: “Nosotros recibimos una ayuda del programa Clubes de pie. Fueron dos millones de pesos, que nos alcanzó para hacer dos bañitos pequeños. Y bueno, ahora estamos necesitando un poco de mano de obra, más que dinero. Pero, en fin, plata siempre se necesita, más que nada porque el temporal nos destruyó todo”.

Mundial Fútbol Club está con ganas de competir el año que viene en la Liga del Sur nuevamente, y hay un proyecto con un club de Centro América con el que habrá un acuerdo de intercambio, algo muy importante para la institución y para la ciudad.



Cáritas

Se conocieron los números de la Colecta Anual de Cáritas de este año, en medio de una crisis económica más en nuestro país. A nivel nacional se contaron 1.500 millones de pesos. Esta cifra representa un 156 por ciento de incremento respecto del año pasado, y refleja una vez más la vocación solidaria de nuestra sociedad.

En cuanto a la Arquidiócesis de Bahía Blanca, el monto recaudado asciende a 38 millones de pesos. Cabe destacar que la inflación en el primer semestre de 2024 llegó a 79,8 por ciento, pero la interanual alcanzó 271. Esto significa que, a pesar del esfuerzo de la gente, se recaudó menos en términos reales.

El dinero será una gran ayuda para sostener los programas de promoción humana integral que Cáritas lleva adelante, durante todo el año, en todo el país.



Cien velitas

El pasado sábado, el Aeroclub de Bahía Blanca cumplió ni más ni menos que cien años de existencia. Se trata de una de las instituciones pioneras de esta actividad en todo el país, y una de las pocas organizaciones que llega al siglo en nuestra ciudad. Fundado el 19 de Julio de 1924, es una institución sin fines de lucro, emplazada en el kilómetro 11,5 de la Ruta Nacional 35, y cuenta con una vasta historia de actividad de vuelo en la zona, promovida por su escuela, de la cual miles de personas a lo largo de los años han tenido la posibilidad de recibirse de pilotos.

El sábado se realizó un ágape en las instalaciones del Club a la que asistieron la comisión directiva, los socios, y personas que colaboraron en tantos años de crecimiento. Más adelante, cuando mejor el clima, probablemente en septiembre, se realizará un festejo con más invitados, y sobre noviembre, se hará la clásica exhibición aérea anual, esta vez, con toda la emoción que significa haber llegado a los cien años.



Vicepresidente

Oiltanking Ebytem se anunció el nombramiento de Guillermo Blanco como nuevo vicepresidente en funciones. Se trata de un destacado profesional con una sólida formación académica y una vasta experiencia en la industria: “Es una figura clave en nuestra organización”, aseguraron.

Blanco estudió en la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó de Ingeniero Naval con Diploma de Honor. Además, posee una maestría en Administración Estratégica, de la Universidad de Belgrano. Más recientemente, ocupó el cargo de vicepresidente para América Central en OTAmérica.

“Estamos seguros de que, bajo el liderazgo de Guillermo Blanco, OTE Argentina continuará fortaleciendo su posición en el mercado y alcanzando nuevos logros”.