Anuncian construcción de una residencia para tratar a personas con adicciones

El balance del Programa Integral de Salud Mental, Consumo Problemático y Adicciones se presentó esta mañana en el Salón Héroes de Malvinas del municipio de Bahía Blanca. El evento fue encabezado por el intendente Federico Susbielles, quien anunció la construcción de una residencia para el tratamiento de personas con problemas de adicciones.

El nuevo espacio funcionará en dependencias del Hospital Penna, gracias a un acuerdo con la Provincia. Además, Susbielles adelantó que en los próximos días se abrirán los pliegos de licitación para la obra.

En diálogo con La Brújula 24, el secretario de Salud municipal, Federico Bugatti, brindó más detalles sobre la iniciativa: “El término neuropsiquiátrico ya no se utiliza; ahora hablamos de hogares convivenciales para usuarios con problemas de consumo que requieren un tratamiento diario, alejados de su entorno habitual. Estas internaciones son breves, de uno a tres meses, completamente voluntarias, y están destinadas exclusivamente a personas con adicciones y consumos problemáticos”.

Bugatti explicó que este tipo de tratamiento no comienza con la internación: “Actualmente, el dispositivo más cercano que tenemos es el de Villa Arias, y si no, los pacientes deben ir a Mar del Plata o al Conurbano, lo que genera un desarraigo muy grande. En Bahía Blanca no existe una dependencia pública de este tipo. Lo que funcionaba en el Hospital Penna no era un espacio específico de rehabilitación y recuperación para personas con problemas de adicciones”.

Sobre el lugar elegido para el proyecto, señaló: “Se utilizará la vieja sala 10, ubicada detrás de la casa de Ronald McDonald. Allí había un taller de oficios muy deteriorado, al lado de la parte nueva construida por la Provincia. La obra se financiará con fondos municipales, con una inversión superior a los 300 millones de pesos. El personal será compartido entre la comuna y la Provincia. Sin embargo, el desafío no es solo la internación, sino qué hacemos cuando el paciente egresa, porque de lo contrario es altamente probable que recaiga”.

Bugatti detalló que el proceso de tratamiento comienza con una fase de desintoxicación aguda: “Esta etapa se realiza en una sala de internación del hospital, con un enfoque farmacológico, clínico y psiquiátrico. Luego, el paciente puede continuar su recuperación en este hogar convivencial. Los pliegos se abrirán el 4 de diciembre, y la obra demandará entre 9 y 12 meses. El espacio contará con 12 camas distribuidas en seis habitaciones para hombres y mujeres, una cocina, un salón de usos múltiples para talleres, consultorios para atención individual y un predio para actividades al aire libre”.

Avances de la campaña Hablemos

Esta iniciativa se complementa con la campaña Hablemos, lanzada por la gestión comunal hace casi un año. Bugatti destacó: “Estamos muy conformes con los resultados de Hablemos. Las empresas que lucran con la ludopatía suelen tener más recursos que incluso un país, pero hemos identificado que el consumo de sustancias en las escuelas es solo un emergente de problemas más profundos. Los jóvenes buscan una escapatoria de placer inmediato que, al final, resulta una mentira. Por eso trabajamos en esa dirección”.

Agregó que la problemática requiere un enfoque integral: “Hay múltiples aristas que debemos abordar. Algunos chicos nos dicen que el juego es lo único que les da felicidad y distracción, lo que refleja una evasión de la realidad. El alcohol, por su precio y accesibilidad, es la sustancia más consumida. En el caso de consumos crónicos, la cocaína afecta principalmente a personas de entre 30 y 40 años”.

Finalmente, subrayó un dato significativo: “El 60% de las consultas generadas corresponden a mujeres, algo que antes no ocurría”. En el marco de este programa ya se realizaron más de 26 charlas entre los programas tercer tiempo en los clubes, PEC y Envión, para más de 764 chicos.