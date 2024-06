Las Serenatas de la Muni cumplen 25 años con melodías para el corazón

Por Leandro Grecco

Serenatas de la Muni es un programa de agasajos musicales que existe desde 1999 y tiene entre sus objetivos “llevar alegría a la población”. En 2003 el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza con la que se creó un servicio que, al menos hasta aquel entonces, era único en Argentina, con el objetivo de “promover el bienestar general”.

Por tratarse de un programa gratuito y popular, se lo considera un proyecto importante, teniendo en cuenta que genera puestos de trabajo y contribuye a la reivindicación de la alegría en las fiestas familiares.

“Quien recibe el agasajo es, en definitiva, la ciudadanía bahiense. Previa inscripción, puede recibirse gratuitamente una serenata, solo se cobra el costo de traslado del trío musical. En dicho acontecimiento se entrega un pergamino en donde el municipio expresa sus deseos de felicidad y lleva las firmas del Intendente y directora del Instituto Cultural”, explicó Marcos Marchegiani, uno de los integrantes del grupo que regala sonrisas y emociones.

Consultado respecto de la periodicidad en la que se presentan, detalló que “salimos todos los días del año menos el 1º de mayo, 24 y 31 de diciembre, desde las 20, cuando arrancamos la recorrida por la ciudad hasta 23:30 que emprendemos la vuelta”.

“El repertorio gira en torno a la música popular y al tener ya 25 años de antigüedad se siguen interpretando valses criollos, polkas, tangos, milongas, chacareras, zambas, fox trot, pasodobles, rancheras, entre otros géneros, pero también se han ido incorporando ritmos populares como la cumbia, cuarteto, boleros y baladas. A pedido de la comunidad, cuando no sabemos la canción les regalamos alguna similar y buscamos incorporar esa propuesta”, afirmó Juan Pablo Huici, coordinador del conjunto de artistas.

Luego, mencionó en qué ocasiones entonan los temas: “El motivo por el que más nos llaman son los cumpleaños, donde lo que se pretende es fomentar el encuentro social y compartir un momento íntimo con música ejecutada en vivo, no importa qué día sea nos abren las puertas de los hogares e ingresamos ‘a revivir las horas de un tiempo que pasó, será una pincelada de viejas tradiciones. Y al son de la guitarra dirán que no murió’ como dice la letra de La Vieja Serenata”.

“También lo que se busca es crear una nueva tradición donde juntarse a compartir la felicidad de un aniversario que implique siempre el valor agregado de la música en vivo. La actividad se ha ganado un lugar en la fiesta de los bahienses”, no vaciló Marchegiani, promediando la amena charla.

En esa misma dirección, recalcó que “la costumbre de sorprender a los seres queridos con unas serenatas ha pasado a ser algo que identifica a la ciudadanía. Son nuestros vecinos los que abren sus casas para recibirnos y brindan su hospitalidad, agradeciendo y reconociendo con este gesto la alegría recibida por ellos en nombre del municipio”.

“No creo que la propuesta pierda fuerza, simplemente amplía su función social. Los adultos siguen reviviendo sus vivencias como cuando interpretamos los valses que se tocaban en los cumpleaños. Los nietos y nietas ven como eran las fiestas de sus abuelos y hasta los más chicos confiesan que por primera vez pudieron ver y escuchar instrumentos como el violín, acordeón, bandoneón, flauta y otros”, coincidieron los entrevistados.

No obstante, Marchegiani infirió que “con el paso del tiempo, los tríos van cambiando y en este momento, somos grupos mixtos en edad y género, lo que ocasiona una forma de intercambio generacional muy importante ya sea musical como humano. Entrando de casa en casa sin frontera social, es uno de los hechos más populares de la cultura de la ciudad, sin precedentes en la inserción”.

Existe un momento único y casi indescriptible que tiene que ver con la llegada al evento: “El agasajado nos recibe con sorpresa y despide con emoción, mediante la complicidad de quien solicita el servicio. Los vecinos brindan hospitalidad, agradeciendo y reconociendo con este gesto la alegría recibida por ellos en nombre del municipio. Siempre se nos invita a quedarnos, nos convidan con lo que están compartiendo, pero se aclara que tenemos que seguir camino. Una foto, un recuerdo, un saludo y a seguir”.

“Hace muy poco tiempo se acercó una abuela a nuestro puesto en el hall central de la Municipalidad a decirnos que no sabíamos lo importante que éramos para los adultos mayores, que cuando caemos a tocarles ellos reviven, son felices. La verdad que sí lo sabemos pero entendemos que somos parte de algo mucho más grande que lo que uno individualmente puede percibir”, dijo Marchegiani.

Claro está, las serenatas no hacen magia: “Nos han llamado un par de veces para conquistar un amor y la verdad es que no funciona (risas). Hemos presenciado momentos incómodos donde el amor no logra ser correspondido y no es pertinente la música festiva. Lo nuestro son los aniversarios”.

“Los detalles de las anécdotas las vamos a compartir el domingo 4 de agosto en el Teatro Municipal donde vamos a festejar los 25 años de este servicio. Contaremos con la presencia de quienes fueron parte del servicio durante todo este tiempo y ahí seguramente recordaremos historias que ni sabemos quienes estamos ahora”, concluyó.

La reserva para recibir a los serenateros se realiza en el hall central de la Municipalidad de 9 a 13 o bien por mensaje de WhatsApp al número 291 6449551.