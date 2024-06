Ley Bases: el Gobierno insistirá con Ganancias y las privatizaciones

El Gobierno de Javier Milei intentará que Diputados apruebe los proyectos de Ley Bases y paquete fiscal con los artículos sobre Bienes Personales y Ganancias incluidos en la redacción original que se votó en la Cámara Baja. Algo similar buscará con la lista de empresas que podrían ser privatizadas, que en la media sanción original incluía Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino.

La ratificación de estas intenciones vino por parte del jefe de gabinete, Guillermo Francos, que explicó cuál será la estrategia oficialista en la previa de una semana clave para el paquete de reformas que impulsa la gestión libertaria.

“Vamos a insistir con Ganancias y con Bienes Personales, porque claramente desde nuestro punto de vista ese era un tema que favorecía mucho a las cuentas provinciales porque son impuestos coparticipables, en el caso de Ganancias, y en el de Bienes Personales porque está vinculado al blanqueo”, declaró Francos este domingo en una entrevista en Radio Rivadavia.

Las privatizaciones son otro punto caliente. “Claramente nosotros no teníamos los votos para aprobarlo como había salido de Diputados, entonces hubo que sacarlas. Pero eso no quiere decir que nosotros hicimos un acuerdo, no”, agregó, refiriéndose a las empresas que el Gobierno busca privatizar pero no figuraron en el proyecto votado en el Senado en los primeros días de este mes.

Sin embargo, dejó en claro que si Diputados respalda estas privatizaciones, el Gobierno las apoyará plenamente. Esta postura ha generado tensiones, especialmente con el bloque radical del Senado, que exige cumplir los acuerdos previos y se pronunció en contra de ciertos cambios. A pesar de esto, Francos reiteró la intención del Gobierno de reducir el déficit y la intervención estatal en empresas públicas.

“Nosotros quisiéramos poder avanzar en todas las privatizaciones que propusimos inicialmente. Ya se sacaron algunas en Diputados porque no teníamos número, quedaron estas. Algunas de estas se sacaron en el Senado, pero nosotros quisiéramos el total”, insistió Francos este domingo.

Con información de Clarín