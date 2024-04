“Estamos atravesando una situación muy crítica en lo presupuestario”

El próximo martes sectores estudiantiles, docentes, científicos y no docentes marcharán para visibilizar la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales. Se trata de una actividad que tendrá su epicentro en Buenos Aires y se replicará en todo el país.

En Bahía Blanca la concentración será a las 17:30 en la esquina de 11 de Abril y avenida Alem, y se marchará hacia el playón. La convocatoria partió desde las autoridades y los sectores gremiales docentes y no docentes de la UNS, la UTN y la UPSO, así como de diversas agrupaciones estudiantiles.

El rector de la UNS, Daniel Vega, mencionó esta mañana en rueda de prensa: “Estamos atravesando una situación realmente muy crítica en lo presupuestario. Funcionamos con un presupuesto elevado al Congreso en septiembre de 2022, con una pauta inflacionaria propuesta al 60% cuando el año cerró con el 300% y este año ya llevamos 50% acumulada”.

“Si bien hubo una actualización del 70% anunciada hace unos meses y que aún no hemos recibido y ha trascendido que habría un incremento de otro índice idéntico, la realidad es que no tenemos nada oficial. En los medios trascendió que habíamos tenido una reunión, no hemos tenido diálogo con el Gobierno, cosa que nos preocupa mucho. Solo se anunció un paliativo que es totalmente insuficiente. A eso se le suma la preocupación por los salarios para el personal docente y no docente”, afirmó Vega.

Luego, lanzó que “tener universidades como las que tenemos en Bahía Blanca y la región es algo que se debe poner en valor. La UNS, la UTN y la UPSO forman un complejo universitario con una comunidad de más de 40 mil personas que dinamizan a la ciudad, internacionalizando a la ciudad y la región, generando oportunidades. Somos el único instrumento que genera movilidad social ascendente”.

“Quienes pasaron por estas casas de altos estudios y los familiares de alumnos están invitados a participar de esta movilización. A lo largo de los años, nuestras universidades hicieron todos los esfuerzos posibles para que nadie se quede afuera”, finalizó, acompañado por autoridades de otras casas de altos estudios de la ciudad.