“El golpe lo recibimos todos”, dijo el jefe regional de educación

El licenciado Claudio Martini, jefe de la Región 22 de educación, conversó con La Brújula 24 sobre el caso de la docente brutalmente agredida por un alumno de 12 años en el comedor de la escuela primaria ubicada en Estomba y Facundo Quiroga. Ana María Lencina -quien ayer habló en exclusiva con La Brújula 24– sufrió fracturas de mandíbula y de tabique nasal producto de la trompada que le dio el adolescente en el comedor de la EP N° 25 sita en Estomba y Facundo Quiroga.

“La escuela tiene una misión que viene a ser contracultural (a contrapelo de que sugiere la tendencia de la sociedad actual) porque tenemos que reproducir espacios de diálogo, de paz, de consenso y de disenso pero, fundamentalmente, armoniosos donde se respete y se cuide la palabra de todos. Los hechos, por suerte muy aislados de violencia, no conducen a nada. La violencia sólo genera más violencia. Ante hechos de este calibre y magnitud, se ponen en funcionamiento muchas situaciones en revisión y de abordaje, pero fundamentalmente desde las políticas de cuidado no sólo con la docente sino con el joven, con la familia y la comunidad educativa. El golpe lo recibimos todos”, expresó Martini y agregó: “No es lineal el análisis ante una situación disruptiva como esta”.

El funcionario precisó que se siguió el protocolo que amerita este tipo de situaciones, empezando por la atención de la salud de la docente que fue atacada. “Todo el sistema educativo, empezando por quien habla, se pone a disposición de la principal damnificada. Lo segundo es el abordaje con la familia y un niño que está en el último año de la educación primaria. Nadie resuelve las cosas a las trompadas. Es una manifestación. Hay todo un abordaje con los especialistas en psicología que se ponen en marcha”, esbozó.

Martini confirmó que se impone el traslado del menor a otro establecimiento educativo para respetar el requisito de obligatoriedad de la enseñanza, tras lo cual analizó el cambio de época desde sus tiempos de estudiante a la actualidad.

“Yo hice la primaria en los 80′ y la secundaria en los 90′. La sociedad no es la misma, no se mantienen los códigos de respeto que se mantenían en la calle simplemente porque una persona era mayor. La sociedad se ha convertido en violenta. Las manifestaciones que se ven públicamente no colaboran en nada”, dijo.

“Aparecen opinólogos de todos los colores. Yo no puedo opinar sobre la crisis hídrica, más allá de decir que no sale agua de la canilla. Es una señal de respeto y el periodista no se enoja porque yo no hablo de la crisis hídrica. Esos códigos de respeto se han ido perdiendo, no sólo en lo escolar. Hay que revisarse y revisarnos porque estamos todos en el mismo barco y, porque el otro se equivoca, no podemos borrarlo del mapa. Hay que ser cuidadosos y rever las conductas de la sociedad. Por eso digo que la escuela ejerce una misión contracultural”, consideró.

