“No era cocaína, había tomado un Qura Plus”

Luis Alberto Feliziani, el abogado al que le incautaron la camioneta porque dio positivo en cocaína, negó haber consumido ese tipo de sustancia. Y aseguró que “tomé un Qura Plus para la gripe”.

Esta mañana, en diálogo con el equipo del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24, el profesional bahiense sostuvo que “iba a entrar a la estación de servicio, tenía una goma pinchada y justo salían los chicos del colectivo del Colegio Goyena. Estaba ocupando un espacio de la calle y no les gustó que pasara por ahí”.

“Me puse a inflar la goma y vino la gente de Tránsito y me pidieron la documentación. Resulta que tengo el carnet vencido, desde la pandemia, porque tuve Covid y arritmia, por eso tomo muchos medicamentos. Amén de que me dijeron que lo iban a secuestrar, me hicieron este análisis y no ofrecí resistencia, porque no tengo ningún problema de esos”, aseveró.

Y agregó: “Tomo muchos medicamentos por la arritmia y se ve que es por eso salió, me dio marihuana también, no es real. Me fui a jugar al fútbol después, teniendo arritmia sería terrible. Cualquiera lo puede chequear eso. Ya me habían secuestrado el vehículo, no sé por qué lo hicieron, es ilegal”.

“No hacía zigzag, me quedé ahí nada más. Soy una persona tranquila, justo tenía que ir a comprarle pañales a mi mamá, y después hasta un laboratorio, por eso estaba un poco apurado. El colectivo estaba ahí estacionado, yo amagué a entrar y estaban saliendo los chicos del colegio”. “Es un poco invasivo –el test-, me preguntaron qué remedios tomaba y yo les expliqué que son potentes. Estoy haciendo un tratamiento que altera un poco el metabolismo, para adelgazar. Aparte había tomado para la gripe también, pero esto es simple, voy y saco un análisis y lo voy a acreditar en la causa”. “A esta altura del partido, con 64 años, no voy a estar haciendo eso. Pero lo que reconozco es que tenía vencido el carnet”, apuntó Feliziani.

Además, a modo de análisis, dijo que “yo hacía regularización dominial, pero nunca tuve una causa en mi vida. A veces se decía que Bahía Blanca era como una chacra asfaltada, y la verdad es que no podemos vivir viendo qué problema tiene el otro para salir a escacharlo. A mí no me interesa, pero ayer había ocho policías para pararme a mí”.