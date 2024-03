La bahiense Verónica Lozano asume un nuevo desafío profesional

El mundo del streaming está ganando cada vez popularidad, y con eso, las figuras del espectáculo comienzan a poner su vista en él. La contratación de Verónica Lozano para “OLGA”, se trató de una de las noticias más resonantes de la semana, con el canal asegurándose a una de las conductoras más experimentadas del medio.

Ahora, después del anuncio de su contratación, Lozano le brindó una nota a “Socios del Espectáculo”, en donde se refirió al nuevo mundo en el que está incursionando. En sus declaraciones, dejó en claro que no era una consumidora del streaming. También, comentó que dará lo mejor de ella en cada intervención.

Exactamente, Lozano dijo: “Es un mundo absolutamente nuevo, la verdad no es algo que yo venía consumiendo. Cuando me llegó la propuesta de Olga, empecé a sumergirme un poco más. Me parece súper interesante y acepté la propuesta porque es un desafío para mí y es como conquistar otro público, al cual yo no llego en la tele”.

Además, la bahiense agregó: “Iremos viendo cómo sale, como nos sentimos cómodos. Yo creo que va a estar bueno. Me sumerjo sin expectativas, pero voy a dar el 100% y después veré qué me pasa. Lo tomo con mucha seriedad y responsabilidad. En principio, son dos veces por mes en el programa de Nati Jota, Damián Betular, Homero Pettinato y Eial Moldavsky”.

Obviamente, el paso de Lozano al streaming sorprendió a todos sus seguidores, quienes seguramente, no duden en poder apoyar a la conductora. Con la clara expansión del modelo, no sería raro que cada vez más figuras de la televisión terminen cambiando de plataforma, viendo más repercusión en lo digital.

Fuente: LB24 / El Intra.