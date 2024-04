Malas noticias para el Dibu Martínez tras su cruce con los hinchas franceses

Emiliano Martínez vuelve a estar en medio de una polémica. El campeón del mundo tuvo un rendimiento brillante para que el Aston Villa elimine al Lille en los cuartos de final de la Conference League. El Dibu atajó dos penales y respondió con gestos y bailes al público francés, que no paró de insultarlo durante todo el partido. En la tanda, el argentino recibió una amarilla y, a pesar de no ser expulsado, no se salvó de una sanción.

Martínez fue amonestado al minuto del primer tiempo. Luego, en la serie de los penales, el árbitro Ivan Kruzliak le mostró la segunda amarilla por su cruce con los hinchas del Lille, pero no fue expulsado por un cambio en el reglamento. “Las advertencias y amonestaciones emitidas durante el partido (incluso durante la prórroga) no se trasladan a los tiros desde el punto penal”, dice la regla 10 de la IFAB.

Igualmente, el Dibu no salió victorioso ya que fue castigado por acumular tres amarillas en los dos partidos de la serie: en la idea le habían mostrado una tarjeta. Por esa razón se perderá la primera semifinal ante el Olympiakos, que se jugará en Inglaterra.

El campeón del mundo sería reemplazado por el sueco Robin Olsen y podrá volver a cuidar el arco de los Villanos en la vuelta que se jugará el jueves 9 de mayo en el Estadio Georgios Karaiskakis desde las 16 (hora argentina).

Fuente: TN