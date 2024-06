Piden 25 años de prisión para los acusados de matar a una embarazada

El fiscal Jorge Viego solicitó una pena de 25 años de prisión para Adrián Ernesto González y Mario Gustavo Guzmán, los dos acusados de matar de un balazo a Agustina Macarena Castro Suárez, una joven que cursaba un embarazo entre 25 y 27 meses de gestación. En su alegato, el representante del ministerio público encuadró el delito como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra.

El abogado que representa a la familia de la víctima, Dr. Ignacio Yatzy, coincidió con la calificación que propuso el fiscal, pero requirió una pena de 33 años de cárcel contra los dos imputados. Las defensas, en tanto, pidieron la absolución de los enjuiciados. El lunes 24 de junio se conocerá el veredicto del juicio que se estuvo llevando adelante en los tribunales locales.

El espantoso hecho se produjo la mañana del domingo 23 de octubre de 2022 cuando se descerrajaron varios disparos contra el frente de su casa en Segunda España al 2200. En LA BRÚJULA 24, horas después del episodio, Pablo (marido de la víctima) resumió que “estábamos durmiendo cuando pasó, esos hijos de puta me mataron a mi señora”, al tiempo que añadió: “Me arruinaron la vida. Yo no los conocía, sino los hubiera ido a buscar. No se por qué vinieron a hacer esto, dejaron a tres chiquitos sin su mamá”.