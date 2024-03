“Que no lloren ahora por Télam, antes si no mostraban adhesión a Cristina los fusilaban”

José Luis Espert dialogó esta mañana con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24.

En un fluido mano a mano, el diputado nacional de Avanza Libertad no se guardó nada. Su relación con Javier Milei, el papel de los gobernadores, el cierre de la agencia Télam, críticas a Axel Kicillof y un posible desembarco en el Ejecutivo, entre otras cosas.

Primero, Espert consideró que el Presidente “fue muy generoso conmigo, no solo por lo que dijo ayer y el lugar que me dio, también cuando inauguró sesiones el viernes, pidió explícitamente que fuera yo el primero en recibirlo en la explanada cuando llegaba al Congreso”.

Y agregó: “Políticamente, tomamos diferentes caminos. En realidad él lo hizo, parecido al que tomé yo en el 2019. Decidió luego de estar conmigo unos 10 meses emprender su camino solo, y como buen liberal obviamente lo respeto. Sin rencores nos separamos, y yo decidí trabajar en un espacio grande. Con Juntos por el Cambio hicimos una alianza electoral para que las ideas de la libertad permearan en ese partido”.

“Creo que todo terminó saliendo muy bien, porque ganó la presidencia un liberal y hay una parte de Juntos que decidió abrazar esas ideas, con timidez por el momento, aunque cada vez más fuerte”, apuntó el legislador.

Y en esa misma línea, recordó que “yo estuve 35 años, antes de hacer política, diciendo que había que hacer estas cosas. Para mí no hay dudas de que Milei va por el camino correcto. Hay que atacar la inflación, y para eso en primer lugar hay que reducir el gasto público. Nación, Provincias y Municipios deben hacer de la misma manera, se tienen que poner las pilas y bajar el gasto como está haciendo Nación”.

“Sobre los 10 puntos que Milei pretende firmar con los gobernadores, creo que son de sentido común. ¿Quién no va a estar de acuerdo en cambiar la ley de coparticipación?, tal cual está lo único que hizo fue profundizar las asimetrías de desarrollo que hay en las provincias. Hay 10 que ponen más de lo que reciben, y la más perjudicada es CABA. También son perjudicadas las petroleras del sur. Salta está equilibrada y el resto recibe mucho más de lo que aporta. Formosa, por ejemplo, es un caso escandaloso, recibe más de tres veces de lo que pone. Justamente por eso tenemos una dictadura de Insfrán”. No hay ningún argumento de por qué tiene un argumento distributivo la coparticipación.”, aseveró.

“Yo no dudo que el presidente Milei, como mínimo, va a terminar con el componente distributivo injusto y que Kicillof lo va a apoyar en eso, pero Kicillof es un inútil biológico y los bonaerenses no la van a pasar bien más allá del dinero que reciba”.

“La gente tiene que tener presente que el kirchnerismo dejó plantada una megacrisis, que pudo ser el 2001, la hiperinflación o un Rodrigazo. Y salir de ahí tarda un tiempo. Lamentablemente, los justos pagan por pecadores, pero también lo están pagando esta vez los pecadores como no pasaba en los 40 años de democracia. Acá hay un ajuste de las políticas fuerte, no en vano hay ruido por todos lados”.

“Está perfecto el cierre –de Télam-, que no me vengan a llorar los empleados ahora cuando durante 20 años del kirchnerismo, si no mostraban adhesión a Cristina, los fusilaban por poco”.

“Evitar una hiper es el único camino, después de este momento doloroso la Argentina va a ver la luz y los ciudadanos la van a empezar a pasar cada vez mejor”.

“Si Milei ahora está por sentarse a discutir con los gobernadores, es una demostración de que entiende de política. También pongamos énfasis en lo mal que está esto, no nos olvidemos que las provincias, desde el 2015, están recibiendo un tsunami de plata. No solo de coparticipación, además de fondos fiduciarios y transferencias presupuestarias. Por afuera de lo que les corresponde por ley, recibieron 7 mil millones de dólares. Esta no te las cuentan cuando dicen que no tienen plata para los sueldos”.

“Acá el ajuste en el gasto público para terminar con la inflación es responsabilidad de los gobernadores, que tienen que echar a los ñoquis”.

“Todo puede ocurrir, yo soy diputado por Avanza Libertad y por una cuestión de lógica, hablé durante 35 años de lo que está haciendo Milei, ¿cómo no voy a apoyarlo? Después, yo estoy muy bien donde estoy, con contacto con el Presidente, con el jefe de Gabinete y todos sus ministros. Estoy trabajando por las ideas de la libertad, para evitar que este país sea como Venezuela en democracia. Nosotros queremos poner la política al servicio de la gente, para que la gente viva bien. Tenemos que pasar un trago amargo, sin dudas, pero es solamente transitorio hasta que la inflación empiece a bajar, hay luz al final del túnel”.