Abel Pintos se lució en el primer show de Luck Ra en el Luna Park

En cuclillas y a punto de caerse, Luck Ra agradeció el cariño y las demostraciones de afecto del público en su primera presentación en el estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires. Completamente emocionado, el joven cordobés se quebró al escuchar las ovaciones del público y entonces con la voz entrecortada pudo pronunciar sus palabras de agradecimiento. “Muchas gracias gente”, comenzó diciendo antes de incorporarse para volver a saludar a la gente. “Muy fuerte el aplauso, es para todos ustedes, muchísimas gracias por venir”, dijo entre sus propios aplausos para todos los espectadores que le gritaban desde las plateas y desde el campo del predio.

“La verdad es que estoy muy agradecido de que cada uno de ustedes forme de lo que es el primer Luna Park de mi vida”, expresó de manera muy sentida. “No lo puedo creer llegar acá, yo sé lo que cuesta para ustedes también venir, así que gracias a todos”, dijo entre lágrimas. El show, que duró más de dos horas, y tuvo invitados especiales como Rusherking, la ganadora del Bailando Tuli Acosta, La T y la M, Euge, Vecinos, Migrantes, Bersuit, Lauta López y como broche de oro, la presencia de Abel Pintos, fue muy esperado por todos los fans del músico, a tal punto que lo llevó a disponer de una segunda fecha para este domingo.

Luck Ra se emociona con sus fans 🥺💙 pic.twitter.com/LSsHdqXX8z — Luck Ra Updates (@LuckRaNews) March 3, 2024

El show dio inicio a su gira El baile del año, que se completará con presentaciones en las provincias de Mendoza, Rosario (Santa Fe), Córdoba y Tucumán, además de sumar dos presentaciones en el Movistar Arena en el mes de mayo. El concierto comenzó con “Te mentiría”, “Ya no más”, que empezaron a poner en clima al público para disfrutar de todo lo que vendría después. “Si pudiera”, “Sé que va a doler”, “Mentiras RMX” fueron la antesala de la fiesta que hizo bailar a todos. “Será mi culpa”, “Si me disculpo ahora”, “Bebé dame”, “Qué tal” y el “Mismo aire” llenaron de alegría al estadio.

Cuando Abel Pintos llegó al Luna, casi sobre el final del concierto, el público estalló de emoción. Antes que el cordobés se pusiera a cantar sus hits finales de cierre, los dos entonaron la canción que grabaron juntos en colaboración, “Que me falte todo”. Al finalizar, el músico oriundo de Ingeniero White pidió con la mano un minuto de atención de la gente. “Solamente les quiero decir una cosa”, comenzó diciendo con la calidez que lo caracteriza. “Humildemente y de todo corazón, hace por lo menos 20 años que no veo un artista de la música popular argentina como este”, expresó conmovido. En ese momento, el público se puso a gritar y a ovacionarlos. “Vamos a cuidarlo y vamos a disfrutarlo mucho”, agregó. “Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos esta noche”, concluyó con un fuerte abrazo entre los dos.

Abel Pintos le dedica unas palabras a Luck Ra. pic.twitter.com/d8EBkvZcCF — Luck Ra Updates (@LuckRaNews) March 3, 2024

Otra vez emocionado, Luck Ra pidió un fuerte aplauso para Abel y ya más recuperado de la intensidad del momento vivido, dijo: “¿Cómo sigo ahora? Me tengo que ir también después de lo que me dijo”. Pero lejos de irse continuó con sus canciones más esperadas: “Hola perdida”, “Ya no vuelvas” y su éxito “La morocha”, que hicieron vibrar a todo el Luna Park entre una mezcla de alegría, energía y mucha emoción.

En una de sus últimas entrevistas, para Noche al Dente, el músico había confesado cuáles eran sus fantasías dentro de lo musical. Cuando Fer Dente le consultó si le molestaba que lo comparen con Rodrigo Bueno, el cantante fue contundente. “No. Para mí es un honor, pasa que, ¿yo qué digo? ‘No, gracias’, obviamente. Rodrigo es una leyenda. Y yo hago temas, me divierto, pero yo creo que esa comparación es muy extrema. Son distintas épocas, pero sí, obviamente que me emociona un poco que me digan algo así. Pero bueno, nosotros estamos también laburando”, confesó unos días antes de su primer show en el Luna Park.

