Abel Pintos sorprendió en vivo a un cantante que le hacía un tributo

Después de su paso por la Fiesta de la Confluencia 2024 en Neuquén y de ser noticia por referirse a los recortes en cultura, Abel Pintos nuevamente acaparó titulares con un gesto conmovedor que tuvo en la localidad bonaerense de Glew.

Durante un tributo en su honor, Abel decidió hacer una pausa en su cargada agenda para sorprender a Nahuel Ponce, un joven talentoso que rendía homenaje al artista con un look similar al suyo.

El momento capturó la atención de todos los presentes, quienes no dudaron en sacar sus teléfonos para inmortalizar la emotiva escena. La reacción de Ponce al ver a su ídolo en persona fue de total asombro y alegría, incluso quitándose los lentes para asegurarse de que era realmente Abel quien había entrado al local.

Una vez en el escenario, ambos artistas se fundieron en un cálido abrazo, y el bahiense, demostrando su humildad y gratitud, decidió unirse a la interpretación de su admirador.

Artistas que llenen estadios hay muchos, pero ninguno con tu corazón. Sos el uno indiscutido, de esto hablo cuando digo "este amor que es de todos" porque siempre estás ahí para los que te amamos. Gracias por ser vos, Abel.

Te amo para siempre @AbelPintos ♥️ @abelpintosart pic.twitter.com/0EMmQdD9ks — milu (@milubratina) February 17, 2024



En un momento lleno de emoción, Abel tomó el micrófono y agradeció al público por su apoyo, reconociendo que el gesto de homenajearlo de esa manera era algo que le llegaba profundamente. Rememorando sus propias experiencias al inicio de su carrera, compartió la admiración que sentía por aquellos que dedicaban su arte a tributar a otros artistas.

“Fue muy emocionante cuando empecé a enterarme que hay gente que hace eso con mis canciones, a mí me parece una locura, me parece un gesto hermoso”. “De alguna forma me dije ‘se juntaron todos los planetas, estoy en Buenos Aires, tengo el tiempo, me voy a caer en Glew a darte las gracias y en nombre tuyo a través de ustedes y sus conciertos’”, finalizó.

Con información de Infobae