Angustiante reclamo a IOMA por una bomba infusora

Abril tiene 19 años y desde los 6, debe recibir atención por una diabetes tipo 1. La joven y sus familiares llevan dos meses esperando que IOMA (Instituto Obra Médico Asistencial) les entregue una bomba infusora para poder continuar con el tratamiento. El artefacto sigue sin llegar a la paciente, ni siquiera luego que la justicia intimó a la obra social al aceptar el amparo que presentó la familia.

Patricia San Luis, madre de Abril, habló con el móvil de La Brújula 24 durante la emisión de “Hora Pico” y explicó la marcha del reclamo.

“IOMA no cumple con los insumos de mi hija y no cumple con el recurso de amparo que tiene mi hija. Lleva dos meses esperando los insumos de una infusora; tiene una bomba de insulina puesta pero, como (IOMA) no cumplió, mi hija está internada al día de hoy en terapia intensiva de la clínica de Empleados de Comercio”, dijo San Luis.

La mujer afirmó que de la clínica de calle 9 de Julio no tiene nada para decir, “porque los médicos la atienden, corren, buscan; hacen lo que pueden”.

La principal queja de San Martín estuvo dirigida a la obra social. “Vas a reclamar y nadie te atiende. Hoy estuve hablando con el director, me atendió no muy bien y me dijo que no sabe qué hacer, que en este caso me va a tratar de ayudar, pero es una situación de vida o muerte; es literal. No se puede tener que salir corriendo a buscar un catéter y demás”, indicó.

San Martín señaló que decidió recurrir a este medio tras no tener una solución concreta a instancias de la intervención de su sindicato, el Suteba. “Los llamé a ustedes porque ya no sé qué más hacer”, concluyó.

La respuesta de la obra social

A su turno Luciano Falcone, director de la delegación bahiense de IOMA, al ser consultado desde esta redacción indicó: “Hoy el proveedor dijo que lo iba a entregar, que entendía la situación, y nos comunicamos con el área de compra de Ioma central, para que cierre la operación”.

“Estimamos que en estos días estará. Nosotros no podemos dar fechas, porque es un proceso administrativo centralizado y de gran valor, aproximadamente 5 millones de pesos para unos meses de insumos”, agregó.