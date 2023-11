Bahiense denuncia demoras en la provisión de insulina

El vecino Alejandro Dietmaier habló este viernes con La Brújula 24 para denunciar importantes demoras en la provisión de insulina para su hijo, que la necesita para utilizarla en tiempo y en forma. El hombre hizo responsable directo de la situación al IOMA (Instituto Obra Médico Asistencial) y, por añadidura, a la provincia de Buenos Aires.

“Lo de IOMA es un hecho lamentable. Primero no me aceptaban la orden para la insulina, ayer me hablan de la ciudad de La Plata para decirme que tenía que ir a una farmacia específica. Después de una hora de espera me aceptaron la orden pero me dijeron que la provisión de insulina demora entre 15 y 20 días. Hay una ley nacional que dice que los enfermos diabéticos tienen que tener la provisión de insulina de acuerdo a la necesidad de la persona y a ellos no les importa nada”, se quejó.

“Estamos tratando de encontrar insulina para que al nene no le falte, pero debe haber muchísimos casos como el nuestro. Insulina, tiras reactivas, insumos…lo que está pasando con IOMA es una locura”, afirmó y dijo que forman parte de un grupo de ”diabéticos solidarios”.

“Como siempre, la gente termina tapando los agujeros que deja el Estado. Con el grupo nos ayudamos entre nosotros para tratar de que nadie se quede sin insulina. La espera con la provincia es eterna y no contestan; en la delegación local de IOMA te dicen que te entregaron la orden y, en la farmacia, que IOMA no les paga”, finalizó.