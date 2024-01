Stolbizer: “Milei quiso hacer una demostración de fuerza con la ley ómnibus”

La Cámara de Diputados comenzó a debatir en comisiones esta semana la ley ómnibus enviada por el presidente Javier Milei y que promueva una gran cantidad de modificaciones a distintas normas, en lo que la diputada Margarita Stolbizer (JxC) considera como un intento de demostración de fuerza.

“Es un gobierno nuevo. Además, el presidente no tiene trayectoria política. Y él gana justamente con una promesa de cambio muy fuerte que le hace a la gente. Tiene poca representación en el Congreso y entonces me da la impresión que lo que quiso es hacer una demostración de fuerza, una demostración de voluntad de cambio muy fuerte, pero creo que tienen que aprender un poquito, él y todos sus equipos que no se puede trabajar así”, señaló la congresista en el programa Nunca es Tarde.

Stolbizer puntualizó que desde Juntos por el Cambio, están analizando los puntos de la ley y para ello están marcando como un semáforo para señalar aquellos temas que pueden pasar ahora y otros que pueden quedar para discusión posterior.

“Verde, por ejemplo, toda una primera parte que tiene que ver con la simplificación de trámites, la digitalización, salir de lo que es la burocratización, de desburocratizar el Estado”, explicó.

En tanto, otros temas estarían en rojo, como “el capítulo de pesca que ya ellos aceptaron sacarlo, porque era muy malo todo. Capítulos de energía, capítulos de justicia, porque se pretende reformar los códigos mezclado con lo otro. Es imposible eso”, dijo Stolbizer.

“Hay retrocesos muy grandes en lo que son leyes modelo de la Argentina, como la ley Micaela, que es la que obliga a la formación de todos los funcionarios públicos sobre lo que es la violencia de género. Quieren dejar sin efecto muchas de esas normas de esa ley, porque es una concepción muy retrógrada en algunos funcionarios”, agregó.