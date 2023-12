“Cuando Bahía se une, la fuerza es inigualable”, afirmó Gustavo Elías

El empresario Gustavo Elías participó esta mañana en el municipio de la conferencia de prensa de Federico Susbielles, junto a cámaras empresariales y entidades financieras locales, en el marco de las tareas que se llevan adelante para la reconstrucción de la ciudad luego del trágico temporal ocurrido hace 12 días.

“Vivimos una catástrofe, algo imprevisto. Estamos viendo con beneplácito la unión de toda la comunidad para resolver los problemas. Haremos un aporte desde las entidades intermedias, como bancos locales y algún sector empresario. El gesto de las empresas del Polo ha sido muy importante, tanto en el compromiso como en lo económico, ese es el camino”.

“La gente de EDES se encontró con circunstancias excepcionales, con cosas que no deberían haber pasado si la catástrofe no hubiese sido de tal magnitud, por eso considero que no hubo una mala gestión de la compañía en materia de infraestructura. Jamás se pudo prever semejantes ráfagas de viento”.

“Se venía trabajando en función de lo que se espera para Bahía Blanca en el esquema de la revolución energética, buscando encuentros para encarar los desafíos. Esto que pasó lo potenció y tomó un rumbo que no tiene vuelta atrás. Cuando Bahía se une, la fuerza es inigualable, tal como dijo el Intendente esta mañana”.

“A los proyectos se le va a dar más impulso con las medidas del gobierno de Milei. El capital estaba pidiendo previsibilidad a la hora de invertir, buscando la estabilidad que se impone. Se van a acelerar los tiempos, lo mismo hubiese ocurrido si ganaba el otro color político porque nuestros recursos son muy importantes”.

“Dimos un gran paso en medio de esta contingencia, una catástrofe que sin embargo va a potenciar más el cambio que viene”.