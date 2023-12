Emiten alerta por tormentas para este sábado en Bahía

Defensa Civil emitió una alerta mete reológica por el pronóstico de fuertes lluvias para este sábado y señalaron una serie de recomendaciones para evitar daños.

Detallaron que se esperan dos períodos de lluvias y tormentas fuertes durante el día sábado. El primero entre las 6 y las 8 y el segundo entre las 22 y las 23, mejorando las condiciones de manera progresiva en las primeras horas del domingo.

Se prevé que las tormentas tengan actividad eléctrica significativa, abundante caída de precipitación, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

En ese sentido Defensa Civil recomienda:

-Evitar circular por zonas arboladas y líneas de cables.

-No sacar residuos a la vía pública.

-Revisar y limpiar canaletas y desagües pluviales.

-No manipular ramas o cables caídos.

-Mantener las mascotas en lugares protegidos.

-En la calle no refugiarse cerca de postes de electricidad, carteles o toldos y alejarse de estructuras que puedan caer.

-Manejar con precaución: circular despacio con luces bajas y mantener una distancia considerable con otros vehículos.

-Por situaciones de emergencia comunicarse al 911 o 109.