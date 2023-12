Murió un exparticipante de “El gran premio de la cocina” y arman colecta para el velorio

Ian D´Angelo, exparticipante de “El gran premio de la cocina” (eltrece) murió de un infarto en su casa y la familia del joven organizó una colecta para juntar dinero y pagar el velorio. El joven, quien formó parte del reality gastronómico en 2020, tenía 24 años y la noticia la comentó Natacha, su compañera y la última persona en verlo con vida, en diálogo con TN Show.

“Él estaba laburando lo más bien conmigo el sábado. Laburamos hasta la 1. Después de eso nos volvimos a casa, él vivía frente a mi casa. En el colectivo él venía sintiéndose medio raro, como que tenía acidez. Pero, que nosotros supiéramos en el laburo, era supersano. Apenas tomaba alcohol, solo fumaba cigarrillo, y siempre fue sano, se cuidaba con la comida, ni siquiera tomaba gaseosas”, explicó la amiga del chef.

Las sospechas de que había pasado algo comenzaron a surgir cuando el lunes debía presentarse a su trabajo, pero se ausentó. Tampoco respondía los mensajes. Natacha contó que ayer, con un amigo de él, fueron hasta su casa y lograron entrar al domicilio por el techo. Allí encontraron a Ian tendido en su cama, sin vida.

De acuerdo con lo que les dijo la policía científica, murió producto de un infarto y llevaba dos días allí. Sus familiares armaron una colecta para poder costear los gastos del funeral. El alias de Mercado Pago para poder colaborar es Pocholito.66.mp.

“Yo estoy destrozada. No puedo más. No pude ni dormir anoche. Él era una persona demasiado buena, no se merecía esto. Él era luz pura, era una persona que no tenía maldad en su interior. Tantas m… y lacras que hay en el mundo que deberían morirse y no él. No tendría que haber pasado por esto. Tengo el alma destrozada”, dijo entre lágrimas Natacha.

En octubre, después de su paso por el certamen gastronómico de Eltrece, D´Angelo se sumó a MasterChef (Telefe) junto a Emmanuel Escobar y Gonzalo Ortiz, excompañeros de El gran premio de la cocina.

Ian D’Angelo fue semifinalista en la temporada 5 de El Gran Premio de la Cocina y participó también en la octava temporada, que contó con participantes de temporadas anteriores que, en ese momento, habían regresado por otra oportunidad de alzarse con el premio.

Fuente: TN