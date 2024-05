Aguirre ganó en Termas y cortó la sequía de Chevrolet en el TC

Valentín Aguirre se impuso en la 5ª carrera de la temporada que el Turismo Carretera disputó este domingo en Termas de Río Hondo. El piloto del Canning Motorsport heredó la punta de la carrera a 8 vueltas del Final gracias al abandono de su coequipier Diego Ciantini y sumó su 6ª victoria, cortando la racha de Chevrolet de 12 fechas sin triunfos. Julián Santero (Ford) y Gastón Mazzacane (Chevrolet) completaron el podio.

Al igual que como ocurrió la fecha pasada en Toay, Ciantini era el gran candidato a la victoria, pero otra vez se le escapó sobre el final. En La Pampa fue superado por Mariano Werner (Ford Mustang) luego de un relanzamiento. Este domingo en el circuito santiagueño debió abandonar en el giro 17 por la rotura del diferencial de su Chevrolet cuando lideraba cómodo.

La deserción del Bochita –que con la virtual victoria se convertía en el nuevo líder del torneo- favoreció a su coequipier Aguirre, que hasta ese momento no había podido pelear mano a mano en la pista con el balcarceño. Claro que el arrecifeño no la tuvo fácil. Primero tuvo que sortear un relanzamiento tras el ingreso del auto de seguridad por el auto mal ubicado de Federico Iribarne.

Y después debió soportar la presión del Ford de Santero que se le acercó a menos de medio segundo en el último giro. No obstante, Valentín pudo soportar la presión del final y asegurar su 1º triunfo en su nueva etapa con Chevrolet, una alegría para los hinchas de la marca que no festejaban desde el 11 de junio del 2023 de la mano de Santiago Mangoni.

Con su 6º triunfo en el TC (los anteriores fueron todos con Dodge), Aguirre escaló 12 posiciones en el campeonato. Ahora se ubica 10º dentro de la zona de clasificación a la Copa de Oro, el próximo objetivo al que apunta el piloto de la estructura de Canning cuando restan 5 fechas para el cierre de la Etapa Regular.

“Es una alegría terrible, se la quiero dedicar a todo el equipo que hace un laburo impresionante, esto es todo de ellos, yo solo manejo lo que ellos me dan. Quiero enviarle un abrazo grande a la familia del Flaco Traverso, es una pérdida irreparable para todo el automovilismo argentino”, dijo el flamante ganador en homenaje al histórico piloto que falleció este sábado a los 73 años de edad.

Santero volvió al podio luego de 2 fechas en los que no pudo pelear en los puestos de vanguardia. Con el potencial que había mostrado en las 2 primeras carreras del año (ganó en Viedma y llegó a liderar el campeonato), el piloto del LCA Racing arribó 2º, favorecido también por la deserción de Werner en el giro 13º por la rotura de la caja.

“Es un resultado merecido. Volvió el buen desempeño del equipo, en el puesto 2, donde nos merecemos estar. La carrera fue espectacular, primero defendiéndome de Gastón Mazzacane, superándolo y después atajando a Werner como pude hasta que me pasó. El nivel del auto me ilusiona mucho para lo que viene”, dijo el mendocino que avanzó del 6º al 3º puesto del torneo.

Otro que tuvo su revancha luego de la deserción en Toay es Mazzacane. El piloto del Coiro Dole Racing fue uno de los grandes protagonistas del fin de semana. Largó 3º pero con perdió puestos con Santero y Werner. Pero gracias a las deserciones de Ciantini y el actual campeón del TC volvió al podio luego de 11 fechas.

“Perdí mucha visibilidad por el aceite que había en el parabrisas, sinceramente no veía nada. La verdad es que en ese aspecto ligué un poco. Pero en líneas generales el rendimiento del Chevrolet es muy bueno. Me pone muy contento volver al podio”, cerró el ex Fórmula 1 que se ubica 26º en el certamen.

Final – TC – 5ª fecha – 25 vueltas- Termas

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 Aguirre, V. Ch 47;29.446 2 Santero, J. F 0.613 3 Mazzacane, G. Ch 7.601 4 Chapur, F. D 8.030 5 Landa, M. T 8.492 6 Lambiris, M. F 8.718 7 Trosset, N. F M 9.323 8 Ardusso, F. Ch 11.120 9 Martínez, T. T NG 11.484 10 Fritzler, O. D 12.021 11 De Benedictis, J. B. F M 12.749 12 Agrelo, M. D 13.673 13 Urcera, J. M. F 13.917 14 Ebarlín, J. J. Ch 14.853 15 Ledesma, C. Ch C 15.067 16 Risatti, R. Ch C 15.571 17 Trucco, J. M. D C 15.809 18 Gini, E. Ty 18.201 19 Jakos, A. Ty NG 20.459 20 Castellano, J. D 20.617 21 Fontana, N. Ch 21.241 22 Benvenuti, J. C. Ch 23.839 23 Vázquez, M. D 24.245 24 Todino, G. F 25.044 25 Martínez, A. F 25.859 26 De Carlo, D. Ch 26.543 27 Spataro, E. F 28.827 28 Craparo, E. D 31.078 29 Iribarne, F. Ch C 45.350 30 Carinelli, A. D 1 VTA 31 Londero, A. F 1 VTA 32 Ferrante, G. Ty NG 2 VTAS 33 Catalán Magni, J. T. F 5 VTAS 34 De La Iglesia, L. D 5 VTAS 35 Cotignola, N. T 8 VTAS 36 Ciantini, D. Ch 8 VTAS 37 Álvarez, S. D 11 VTAS 38 Werner, M. F M 11 VTAS 39 Quijada, M. Ch C 14 VTAS 40 Bonelli, N. F 17 VTAS 41 Mangoni, S. Ch 20 VTAS 42 Candela, K. T 22 VTAS

