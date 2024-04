Villarruel defendió el aumento de la dieta de los senadores: “Es perfectamente legal”

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, respondió hoy a las críticas surgidas tras la votación de un aumento salarial para los senadores, que llevaría sus dietas de $1,7 millones a más de $4 millones a partir de mayo próximo. Villarruel afirmó: “Es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo”.

“Los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones”, explicó Villarruel.

La Vicepresidenta también señaló: “Podría haberme levantado para que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia alguna, pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción”.

Además, Villarruel lamentó las acusaciones infundadas y aclaró que no se beneficia de un sueldo que no cobrará. Ante la consulta de sus seguidores en redes sociales, expresó su preocupación por las críticas y ataques injustificados.

Qué dijo Milei

A su turno, el presidente Javier Milei también se pronunció sobre el tema en redes sociales, criticando a los senadores que votaron a favor del aumento: “Así se mueve la casta. Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será paliza histórica”.

Con información de Infobae