Pella, exclusivo con La Brújula 24: “Voy a poder comer churros mirando el mar”

Guido Pella habló este lunes en exclusivo con La Brújula 24 tras el bombazo que generó el fin de semana en el mundo del tenis al anunciar su retiro de la práctica profesional de ese deporte. El bahiense formó parte del equipo que le dio la mayor alegría a la Argentina, al ganar la Copa Davis.

“Nunca es fácil tomar una decisión de semejante magnitud en algo que vengo haciendo prácticamente durante toda mi vida. Profesionalmente llevo 17 años pero hay un proceso previo de junior o de formación en el Club Liniers que hace aún más grande mi historia dentro del tenis. Cuando uno toma la decisión, muchísimas sensaciones y sentimientos empiezan a aparecer. Sentimientos que no pensé que tenía. Creía que decir ‘no juego más’ iba a ser un proceso mucho más fácil pero se está haciendo muy difícil la verdad”, expresó a “En buenas manos”, con la conducción de Diego Vita.

“Son muchas cosas que uno va conociendo y viviendo. En la vorágine de los entrenamientos en Buenos Aires uno se va olvidando de pequeñas cosas que lo hacen ser y que después replica en los torneos con cualquier situación que pueda llegar a surgir. La decisión se fue haciendo cada vez más complicada”, agregó.

Expresó que, después de la última edición de Wimbledon, surgió el momento clave que se tomó para adoptar una decisión trascendental y nada sencilla.

“Me tomé dos o tres días pero, aunque la decisión estaba tomada, igual se hace muy difícil. Más allá que tenga 33 años, para el tenis ya soy casi un jubilado. El tiempo se va terminando y las cosas van costando un montón. El cuerpo empieza a doler cada vez más, la recuperación es cada vez más lenta, el sufrimiento entre partido, en lo mental y lo tenístico es cada vez mayor”, se sinceró. “Nunca me gustó terminar las cosas de fea manera y sentía que, si seguía estirando el retiro, el cuerpo me iba a terminar jugando una mala pasada y no quería irme del tenis con una sensación mala”, añadió.

“Como lo he dicho siempre, tengo un hermoso recuerdo de Bahía como ciudad, del lugar que a mí me formó tenísticamente. Hicimos muchos esfuerzos con mi familia y con mi hermana para poder jugar. Cuando había mucho viento tratábamos de tener acceso a una cancha cubierta; cuando llovía, retrasábamos el entrenamiento; fue necesario amoldar horarios de estudio y demás a las exigencias deportivas. No creo que vaya a vivir, pero siempre que estoy en Bahía la paso muy bien. Tengo familia, amigos y la casa de mis padres, que va a ser mi casa toda la vida. Tener ese recuerdo tan lindo de la ciudad que te vio crecer, es espectacular”, indicó Pella.

“Me considero muy afortunado. Tuve mi primera experiencia como sparring y en el 2016, en mi debut en Copa Davis, salimos campeones con Del Potro en el equipo. Fue un año durísimo desde lo mental y lo tenístico. Fue muy fuerte el hecho que nunca hayamos podido jugar de local sin tener el aliento de la gente, algo que siempre suma. Pusimos un corazón enorme para ganar y soy un afortunado de la vida por haber sido parte de eso”, acotó.

Lo que viene para Guido

En este mano a mano con La Brújula 24, Pella habló de lo que viene por delante en su vida tras el retiro de la actividad profesional del tenis.

“Todavía no me siento ex tenista. De a ratos siento la responsabilidad de entrenar, de hacer abdominales, de ir a hacer unos saques, pero caigo en la cuenta de que todo ya terminó; ya no tengo que estar todo el día al 100 para mejorar, para no quedarte atrás en el equipo y conseguir resultados. Eso es algo que no voy a extrañar porque es inhumano. Ahora tengo que bajar la ansiedad y buscar algo que me haga feliz, que me llene. No creo que encuentre algo que me de la satisfacción que me dio el tenis, pero sí encontrar algo que me encuentre un poco más abajo en energía, estar con mi familia y pasarla bien, algo que hace más de veinte años que no lo podemos hacer”, manifestó.

“Este verano voy a ir a Monte Hermoso y va a venir mi hermana (Catalina), con quien hace más de quince años que no nos vemos más de tres o cuatro días. Es un mundo completamente nuevo que voy a volver a experimentar, estoy feliz de por fin poder compartir en familia y con amigos. Voy a poder comer churros mirando el mar con mate en Monte Hermoso y poder reencontrarme con una playa que amo”.