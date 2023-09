Guido Pella habló de su relación en PH: “Sería hipócrita decir que va a durar toda la vida”

El segundo programa de “PH, podemos hablar” en Telefé trajo consigo nuevas y fascinantes confesiones de sus invitados, entre ellos Lizy Tagliani, Guido Pella, Vicky Xipolitakis, Humberto Tortonese y el youtuber Robleis. En este encuentro lleno de emociones, Guido Pella se abrió sobre su relación amorosa, revelando sus pensamientos más íntimos.

Pella, actualmente en una relación con Stephanie Demner y padre de una hija llamada Arianna, se enfrentó a la consigna sobre encontrar a la pareja ideal. Aunque se adelantó para hablar de su relación, no ocultó sus dudas y compartió sus razones.

“Estuve toda mi vida de novio, no sé lo que es estar soltero. Con Stefy encontré lo que puedo llamar el amor. El amor es mucho más complejo que decir estoy con una persona. Es coincidir en cosas heavys de la vida como criar un hijo, desde las cosas que uno va planificando, llegar a la vida del otro y que los dos estemos en el mismo tiempo y momento”, expresó el bahiense. “Tiene una intensidad que me contagió, con ella salió todo. Fluye. Es una compañera increíble”, agregó más tarde.

“Siempre tuve que ser muy egoísta en lo que fue mi carrera porque yo viajaba ocho veces al año y y sentía que era egoísta en ese sentido. Si me seguís, bien sino tengo que ir igual. Yo no te puedo bancar”, se sinceró. Pero todo cambió cuando la influencer se cruzó en su camino.

“Desde que la conocí, ella hizo a un lado su carrera para acompañarme porque entendía que en algún momento nuestro tiempo iba a llegar. Jugársela de esa manera tuvo sus frutos, pudimos tener una hija. Cuando intentamos vino rápido y se fue dando todo”, añadió el tenista.

A pesar de su amor profundo, Pella reconoció la incertidumbre del futuro. “Sería un hipócrita decir que va a durar toda la vida. Me encantaría, daría hasta lo que no tengo para envejecer con ella, porque me completó en un montón de cosas que no tenía. Mañana no lo sé”.

Con información de Para Ti