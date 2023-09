Scaloni confirmó que Messi “está bien” y viajará a Bolivia

El capitán del seleccionado argentino Lionel Messi no participó este domingo del último entrenamiento junto a todo el plantel antes del viaje a Bolivia, aunque el propio entrenador, Lionel Scaloni, confirmó que viajará con la delegación.

Messi va a viajar. Hoy entrenó diferenciado pero está en condiciones de viajar. Todavía faltan dos días para el partido y tomaremos la decisión mañana o el mismo martes. El plantel está bien, no hay ningún inconveniente, estamos para afrontar el partido en las mejores condiciones. Viajamos esta tarde. Cuando lleguemos allá y empecemos a adaptarnos veremos cómo está todo”, manifestó este mediodía.

“No hablo con él sobre si de ahora en más saldrá más seguido, vamos sobre la marcha y vemos lo que va sucediendo. El otro día estaba cansado, pidió el cambio y bueno… Si está bien jugará siempre y si tiene algún problema verlo. Es lógico ir viendo los partidos”, aseguró.

Cabe recordar que Messi solicitó el cambio al finalizar el partido contra Ecuador (1-0) debido al agotamiento físico, aunque los estudios de imágenes realizados el sábado en una clínica porteña confirmaron que no tiene ninguna lesión. A sus 36 años, está en condiciones de unirse al equipo en el estadio Hernando Siles. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que sea preservado para evitar el desafío físico que implica jugar en la altitud de esta ciudad andina.

En relación al once titular, Scaloni fue claro: “Una de las cosas por las que vamos antes son por los imponderables que pueden pasar. Si no pasa nada, la idea es repetir o hacer algunas variantes, pueden ser los ingresos de estos chicos (Ángel Di María y Julián Álvarez). Tienen chances de jugar, pero hasta la mañana del partido no tomaremos la decisión. La idea está y todos están bien”.

Con información de El Día