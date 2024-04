Messi entró encendido y metió un golazo, pero no fue suficiente

Habían pasado 24 días desde que Lionel Messi había jugado por última vez. Una eternidad para un Inter Miami que, sin él, había ganado un solo partido de cuatro y venía de un golpe duro en todo sentido vs. Monterrey en los cuartos de ida de la Concachampions. Pero ayer, en 45 minutos parecieron solucionarse todos los problemas. La 10 rosa volvió a aparecer en el Chase Stadium de Fort Lauderdale y el panorama que era oscuro se iluminó con el fútbol del mejor del mundo. El capitán de la Selección Argentina ingresó tras el entretiempo que su equipo perdía 0-1 vs. Colorado Rapids y fue un regreso con todas las luces, como si nunca hubiera tenido esa lesión muscular que lo frenó. Es cierto, al final fue un 2-2 pero que no opacó una gran vuelta del 10.

El combinado alternativo que había puesto Gerardo Martino que no daba pie con bola en el primer tiempo, en el segundo disfrutó de cómo Leo se puso a jugar a la pelota. Porque en solo 15 minutos con él en cancha las Garzas revirtieron el resultado para poner el 2-1 parcial. Y todo bajo la zurda de Messi quien clavó el 1-1 con un remate de primera ingresando al área tras un centro de Franco Negri. El lateral izquierdo justamente ex Newell’s tuvo su vuelta a las canchas después de haberse roto los ligamentos en junio de 2023 y en su primer partido con Leo ya hubo combinación. Al ratito, Lionel volvió a comandar el ataque, abrió con David Ruiz y el brasileño Afonso gritó el 2-1 que parecía completar lo que tenía pinta de fiesta rosa. Sin embargo, los desajustes defensivos del equipo del Tata volvieron a hacerse presentes: el conjunto visitante aprovechó una contra y anotó el 2-2 sobre el final del encuentro. Antes, el 0-1, había sido un penal ingenuo de Sailor cuando no pasaba nada.

Con este punto el Inter sigue en la parte alta de la Conferencia Este, pero lo más importante fue volver a ver a Messi y en una muy buena versión. Incluso hasta se sacó una selfie en la cancha con una nena que invadió el campo. Y todo pensando en lo que será el miércoles la revancha contra los Rayados de Monterrey en México, buscando revertir el 1-2 de la ida y en un contexto muy caliente. Desde el rival calentaron aún más las cosas por las frases del DT Fernando Ortiz en la previa del primer duelo dudando del arbitraje. Y luego el audio viral de Nicolás Sánchez, ayudante del Tano, quien dijo que hubo una fuerte discusión con el propio Messi en la puerta de los vestuarios. A ese partido apunta todo Inter Miami que buscará hacer historia para revertir ese resultado y por eso cuidó piernas de sus titulares (Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y demás). Leo completó esos más de 45 minutos dejando en claro que estará listo para liderar al equipo en lo que viene. La lesión que también le impidió estar con la Selección parece quedar atrás. Messi está de vuelta y está Rápido y Furioso…

Fuente: Olé